Die Band Master Peace spielt am 30. Juli in Schmölln.

Bluesrock und Bob-Dylan-Songs am Freitag in Schmölln

Schmölln. Music Club holt Vanja Sky und Masterpeace auf die Freiluftbühne.

Am Freitag, 30. Juli, folgt das nächste Freiluftkonzert des Music Clubs Schmölln mit zwei musikalischen Höhepunkten: Bluesrock gibt es mit Vanja Sky und die Band Masterpeace spielt Bob-Dylan-Songs.

Die Gruppen haben bereits bei ihren letzten Auftritten im Club für volles Haus und echte Begeisterung gesorgt.

Europaweit unterwegs

Vanja Sky ist eine Bluesrocksängerin und Gitarristin, die seit 2018 auf den Bühnen Europas unterwegs ist, unter anderem gemeinsam mit der US-amerikanischen Gruppe Jane Lee Hooker und als Vorband der britischen Band UFO.

Neben gefühlvollen und stilistisch ausgefeilten eigenen Songs sind es die Hits ihrer großen Vorbilder, wie Luther Allison, Peter Green oder Rory Gallagher, die sie gemeinsam mit ihrer Band auf die Bühne bringen wird.

Masterpeace ist ein spannendes Projekt, bei dem die Songs des legendären Rockpoeten Bob Dylan von einer Frau gesungen werden. Klassiker wie: „All along the Watchtower“, „Like A Rolling Stone“, sowie die nicht so oft zu hörenden „Ballad of a Thin Man“ oder „License to kill“ werden nicht einfach nur gecovert, sondern neu arrangiert und interpretiert.

Die international besetzte Band um die Sängerin Steffi Breiting (Sweet Confusion) hat es in sich. Mit Bodi Bodag (Engerling) an den Tasten und an der Harp, Jeff Allen (Snowy White und Mick Taylor) an den Drums, am Bass diesmal Manne Pokrandt (Engerling) und an der Gitarre Tobias Hillig (Sweet Confusion, 3 Highlige), der gemeinsam mit Steffi Breiting auch die Idee zu dieser Band hatte, ist für ein musikalisch außergewöhnliches und hochkarätiges Line-up gesorgt.

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Anfangszeit musste geändert werden. In Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt mussten die Veranstalter einem Kompromiss zustimmen, der die kommenden Veranstaltungen nicht gefährdet, heißt es Zu beachten ist die veränderte Parksituation in der Straße An der Sprotte. Das Ordnungsamt verweist hier auf den Parkplatz an der Altenburger Straße.

Ab sofort können Karten zusätzlich zur Abendkasse online über www.musicclub-sln.de erworben werden.