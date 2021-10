Brandmelder in Klinikum Altenburg getauscht

Altenburg/Schmölln. Turnusmäßig werden nach acht Jahren 2000 Brandmelder durch neue ersetzt.

Dieses Jahr werden im Klinikum Altenburger Land rund 2000 automatische Brandmelder gewechselt.

Diese Aufgabe nimmt in jedem Quartal rund eine Woche in Anspruch, in der Techniker extra dafür unterwegs sind, um 500 dieser Brandmelder zu tauschen.

In jedem Raum des Klinikums ist abhängig von der Größe mindestens ein Melder installiert. Alle Melder werden jährlich auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft, dennoch sind diese laut einer DIN-Vorschrift nach acht Jahren auszutauschen. Dabei wird jeder neue Melder wieder einzeln programmiert, denn er ist mit einer zentralen Anlage verbunden.

Zahlreiche Vorschriften zu beachten

Diplomingenieur Fritz Seltmann, Mitarbeiter der Abteilung Technik, ist für das Projekt verantwortlich. „Das Auslösen eines Brandmelders informiert sofort alle Mitarbeiter im betroffenen Bereich durch eine akustische Meldung. Gleichzeitig wird die Berufsfeuerwehr Altenburg alarmiert“, erklärt er. Die Vernetzung und bekannte Position aller Brandmelder ermöglicht es der Feuerwehr, den ausgelösten Melder im Ernstfall schnell zu finden.

Brandschutz im Klinikum sei eine umfangreiche Aufgabe. Beim technischen beziehungsweise vorbeugenden Brandschutz sind umfangreiche Vorschriften einzuhalten und umzusetzen.. Dies beginnt bereits beim Bau Umoder bau einzelner Bereiche.

Brandschutzhelfer in jeder Abteilung

Wichtig seien darüber hinaus Schulungen und Unterweisungen der Kolleginnen und Kollegen, wie man bei einem Feueralarm richtig reagiert. Dazu werden Brandschutzhelfer in jeder Abteilung ausgebildet und es finden regelmäßig Schulungen aller im Klinikum Beschäftigten statt. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeitenden jährlich die Möglichkeit, an Brandschutzunterweisungen mit praktischer Übung am Feuerlöscher teilzunehmen.

Über 800 Mitarbeitern kümmern sich um die Patienten in Altenburg und im Klinikbereich Schmölln. Rund um die Uhr bietet das Klinikum medizinische Versorgung in zwölf Fachkliniken.

Das Klinikum ist ein Unternehmen des Landkreises.