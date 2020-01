Ein Stroh- und Heulager einer Milchviehanlage in Trebula stand im Rahmen einer Brandserie im Sommer in Flammen..

Brandserie beschäftigt Schmöllner Wehr 2019

„Wir steigern uns von Jahr zu Jahr“, sagt Schmöllns Stadtbrandmeister Mirko Kolz. So rückten die Floriansjünger aus der Knopfstadt 2018 zu insgesamt 204 Einsätzen aus, im Jahr 2019 waren es bereits 267 Einsätze. Davon dienten knapp 100 der Brandbekämpfung, worunter auch die automatischen Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen zählen.

Rund 40 Fehlalarme waren darunter, wie zu etwa im Tatami zum Nikolausschwimmen. Die übrigen knapp 160 Einsätze dienten der technischen Hilfeleistung, worunter von Windbruch über Verkehrsunfälle bis hin zu Überflutungen alles gerechnet wird. Der arbeitsreichste Monat ist der Juni gewesen, mit über 50 Einsätzen. „Alleine 26 davon standen im Zusammenhang mit dem Unwetter vom Pfingstmontag“, so Kolz. Dazu kam noch eine Serie an Brandstiftungen im Juni und Juli. „Das war sehr kräftezehrend“, berichtet er. Besonders durch den Brand bei Trebula, bei dem alle Ortswehren über einen Zeitraum von rund 40 Stunden im Einsatz waren, sei man sehr gefordert worden.

Ansonsten sind dem Stadtbrandmeister noch einige tierische Begegnungen in Erinnerung geblieben. So habe man im Sommer ein Falkenküken, das in der Heimstätte aus dem Nest gefallen war, an einen Falkner übergeben können. Entlaufene Hunde würden zudem inzwischen regelmäßig eingefangen und ins Tierheim verbracht. „Das ging schon am 1. Januar 2019 früh um halb sieben los“, sagt Kolz.

Ebenfalls am Jahresanfang gab es zudem einen Fehlalarm in Schmölln, den ein aufmerksamer Nachbar verursacht hat. „Er hat durch das Fenster einen Feuerschein wahrgenommen, vor Ort konnten wir aber nichts feststellen. Erst als wir eine Leiter angelegt haben, konnten wir durch das Fenster sehen, dass es Kaminfeuer war“, berichtet Mirko Kolz. Der Nachbar habe aus seiner Sicht aber richtig reagiert, es sei besser, lieber einmal zu oft den Notruf zu alarmieren.

Im Februar musste die Feuerwehr auf der Autobahn 4 gleich zwei Eingeklemmte nacheinander aus den Wracks befreien. Foto: Feuerwehr Schmölln

Auch auf der Autobahn 4 sind die Schmöllner mehrfach tätig gewesen. Im Februar, erinnert sich Kolz, habe man dort gar gleich zwei Eingeklemmte nacheinander befreit. „Da waren wir mit dem einen Unfall gerade fertig und wurden schon zum nächsten gerufen, haben Schere und Spreizer gleich noch einmal angesetzt.“

Hoher Bedarf an Investitionen

Die Freiwillige Feuerwehr Schmölln ist seit der Fusion mit Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz und Wildenbörten auf 246 aktive Brandbekämpfer angewachsen und damit die größte Wehr im Landkreis. „Wir sind personell gut aufgestellt, das passt alles gut.

Nur in den kleineren Ortsteilen fehlen Leute, die vor allem tagsüber die Bereitschaft wahrnehmen können“, so Kolz. Da die Schmöllner schon zuvor Stützpunktwehr waren, habe sich durch die Fusion am Einsatzbereich aber nicht geändert.

In technischer Hinsicht wurde bereits einiges angeschoben. So ist der Ersatz für die mittlerweile 25 Jahre alte Drehleiter in Sicht. Kolz rechnet damit, dass in diesem Jahr die Ausschreibung erfolgen wird und im kommenden Jahr das Fahrzeug für rund 800.000 Euro gekauft wird. Auch ein gebrauchter Mannschaftstransporter wird noch in diesem Monat angeschafft, ein neuer wurde bereits im Dezember gekauft. Doch darüber hinaus sieht der Feuerwehrchef noch weitergehenden Modernisierungsbedarf bei den Wehren in Untschen und Altkirchen. „Deren Löschgruppenfahrzeuge sind jeweils über 30 Jahre alt und müssten dringend ersetzt werden. Dafür gibt es kaum noch Ersatzteile“, sagt Kolz. Allerdings schlagen diese Fahrzeuge mit einem Neupreis von rund 250.000 bis 300.000 Euro pro Stück zu Buche, daher gehe es nicht ohne Fördermittel. Thüringen habe im Vergleich zu anderen Bundesländern vergleichsweise geringe Fördersätze, kritisiert der Stadtbrandmeister „Wir können uns aber auf unsere Stadträte verlassen, die haben dafür Verständnis. Das geht nicht immer gleich, aber es wird möglich gemacht“.