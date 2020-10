Breite Kurspalette in Altenburg regt zum Wiederkommen an

Ein Pferd auf Schlittschuhen, dass einen guten Rutsch wünscht. Fünf Comicfiguren, die sich an den Händen halten. Oder ein Blumenmotiv mit einer leeren Sprechblase. Das sind einige der Kunstwerke, die im Laufe eines zweitägigen Ferienkurses am Studio Bildende Kunst entstehen. Entworfen und umgesetzt haben sie vier Zwölfjährige im Kurs Siebdruckkurs „Blumen statt Pixel“.

Die Idee hinter dem Titel erklärt die bildende Künstlerin Güttler so: „Grüße werden heute ja meist per

Ist das Motiv fertig, wird eine Folie darüber gelegt und nachgezeichnet. Eine Folie für jede Farbe. Foto: Andreas Bayer

Whatsapp-Nachricht verschickt. Kurznachrichten können aber auch per Postkarte verschickt werden. Wir wollen die Jugendlichen animieren, wieder Postkarten zu verschicken. Und blumig können auch die Worte sein, die man schreibt.“ Sie habe darum einige Bildbände mit Blumenmotiven den Kindern zur Anregung gezeigt, doch in der Auswahl der Motive freie Hand gelassen. Denn von freier Hand muss das, was später auch in Kleinserie auf Papier gedruckt wird, auch erst einmal gezeichnet werden.

Bleibende Eindrücke behalten

Nachdem Selma mit ihrem Entwurf vom Pferd auf dem Glatteis zufrieden ist, legt sie eine durchsichtige Folie darauf und zeichnet einen Teil der Flächen und Umrahmungen nach, insgesamt vier mal. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen Lackstift, Ölkreide oder Tusche. Jede Folie wird für ein eigenes Sieb mit einer anderen Farbe verwendet. Durch verschiedene Farbkombinationen kann man mit dem Motiv noch experimentieren. „Das sorgt für den gewissen Aha-Effekt, wenn man sieht, was dabei herauskommen kann“, sagt Güttler. Die aus Sosa im Erzgebirge stammende Künstlerin gibt zum ersten Mal einen Kurs in Altenburg. Doch gemeinsam mit der Altenburgerin Thekla Nowak, die ebenfalls Dozentin an der Fachhochschule Schneeberg ist, habe sie schon unzählige Male gut und gerne zusammengearbeitet.

"Blumen statt Pixel" heißt der Kurs, in dem Thekla Nowak und Rose-Marie Güttler den Jugendlichen Druckgrafik per Siebdruck beibringen. Foto: Andreas Bayer

Nowak selbst hat schon seit dem Kindergartenalter regelmäßig Kurse am Studio Bildende Kunst besucht. „Dadurch bin ich später auch dazu gekommen, in Schneeberg Textilkunst/Textildesign zu studieren“, sagt sie. Seit 2010 gibt sie ihr Wissen unter dem Dach des Lindenau-Museums weiter. Die vier jugendlichen Kursteilnehmerinnen sowie Mutti Katja Katzsch, die gleich mitgemacht hat, weil noch Platz war, haben ebenfalls schon positive Erfahrungen mit dem Studio gemacht. Lena etwa hat tags zuvor bereits einen Töpferkurs besucht. „Ich mache schon seit ich sechs bin regelmäßig bei Ferienkursen mit“, sagt Lia-Malin. Der Siebdruck ist für die vier aber bislang noch unbekannt gewesen.

Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist

Die leere Sprechblase zwischen den Blumen hat Lia-Malin gezeichnet, damit sie die Karten dann individuell beschriften kann. „Das passt für jeden Anlass“, sagt sie. Auch Maja hat bislang noch keine Idee, wem sie alles eine Karte schicken wird. „Am liebsten will ich eigentlich alle behalten“, sagt sie. Selma hat gleich drei verschiedene Motive mit dem lustigen Pferd gezeichnet, obwohl sie bislang kein Faible für diese Tiere hatte. Aber dass sie diese auch nach dem Kurs weiterzeichnen wird, scheint bereits jetzt klar.

Auch in der zweiten Woche der Herbstferien werden zahlreiche Ferienkurse im Studio Bildende Kunst angeboten. Unter anderem wird gezeigt, wie man Comics aus Mülldrucken herstellt, Roboter baut oder Stapelmännchen herstellt. Das gesamte Kursprogramm steht unter www.lindenau-museum.de