Mehr als 50 Soldaten im Einsatz im Altenburger Land

Schmölln 54 Soldaten sind im Einsatz in Klinikum und Pflegeeinrichtungen. 15 sind im Schmöllner Hotel Bellevue untergebracht.

54 Soldatinnen und Soldaten leisten aktuell im Altenburger Land Dienst. Üblicherweise tun sie das im Weißenfelser Sanitätsregiment, im Aufklärungsbataillon Gotha oder im Versorgungsbataillon in Bad Frankenhausen. Im Altenburger Land, wo sich die Lage wegen der Corona-Pandemie in Klinikum und Pflegeeinrichtungen zugespitzt hat, unterstützen sie vorerst bis Mitte Januar. Ihre einzige Aufgabe: Ärzten und Pflegern den Rücken frei halten. Corona-Blog: Kölledaer Firma mit Schlüsselrolle - Mehrere Thüringer Kreise verschärfen Regeln

Einsatzorte sind beispielsweise Altenburg, Lucka, Schmölln oder Löbichau. Im Gesundheitsamt helfen sie zudem bei der Kontaktnachverfolgung. Sie übernehmen Telefondienste, Schreibarbeiten, helfen an der Abstrichstelle und überall da, wo sie gebraucht werden. Die Kräfte aus dem Sanitätsregiment arbeiten zudem mit und am Patienten. Alle sind in den jeweiligen Schichtdiensten der Einrichtungen integriert.

Das Amtshilfeersuchen lief über das Landratsamt Altenburger Land, koordiniert wird der Einsatz über das hiesige Kreisverbindungskommando unter Regie von Oberstleutnant Ralf Günther. Erst am Montag kamen 15 Bundeswehrsoldaten in Schmölln an.

Untergebracht sind sie im Hotel "Bellevue". Inhaberin Heidi Hindemith und ihr achtköpfiges Team freuen sich über die Gäste. Auch, weil deren Unterbringung dem Haus finanziell etwas Luft verschafft. "Der Januar ist gerettet. Das ist ein echtes Weihnachtsgeschenk für uns", sagt Heidi Hindemith, die wie alle Gastronomen und Hoteliers im Corona-Jahr 2020 schwere Einnahmeverluste hinnehmen muss.

Die Freude über die Gäste im Bellevue ist daher besonders groß. "Klar verwöhnen wir die jungen Männer auch ein bisschen", gibt Heidi Hindemith zu. In der Weihnachtswoche beispielsweise beim Abendessen: mit Forelle, Schweinefilet oder Gans.