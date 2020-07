Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bunte Angebotspalette für Musikbegeisterte im Altenburger Land

Die Musikschule des Landkreises Altenburger Land bietet für das neue Schuljahr 2020/21 zahlreiche Instrumental- und Vokalfächer für alle Musikbegeisterten an. Diese Fächer werden vornehmlich in den Schulteilen Altenburg und Schmölln unterrichtet. Darüber hinaus können Schüler in Kleinstgruppen unterrichtet werden.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Kurse Musikgarten und Musikalische Früherziehung, die in Kooperation mit ausgewählten regionalen Kindertagesstätten erfolgen.





Der Musikschulchor wird in Altenburg unter Einhaltung aller Hygienevorkehrungen weitergeführt, neue Schüler sind jederzeit willkommen. Gleiches gilt für die Ballett- und Tanzausbildung im Schulteil Schmölln. Der achtwöchige Orientierungskurs „Instrumentenkarussell“ für Kinder, die noch nicht genau wissen, welches Instrument das Richtige für sie ist, wird im neuen Schuljahr ebenfalls angeboten.





Alle Kurs-Teilnehmer des abgelaufenen Schuljahres, die sich bisher nicht abgemeldet haben, werden in nächster Zeit durch die Lehrkräfte über die neuen Termine informiert. Ebenso die bisherigen Kursteilnehmer des Instrumentenkarussells im Schulteil Schmölln. Im Schulteil Altenburg wird ein neuer Kurs Instrumentenkarussell im Oktober starten. Auch Erwachsenen steht die Musikschule offen.

Anmeldungen und Informationen: jederzeit unter www.musikschule-altenburgerland.de, per E-Mail unter musikschule@altenburgerland.de sowie telefonisch unter (03447) 315055 sowie (034491) 22482