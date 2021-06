CDU fordert mehr Geld für Innenstädte im Altenburger Land

Altenburg. Der Landtagsabgeordnete Christoph Zippel sieht gute Ansätze im Landkreis.

Der Landtagsabgeordnete Christoph Zippel (CDU) fordert ein Sofortprogramm für die Innenstädte in Thüringen: „Auch in Altenburg, Schmölln und Meuselwitz sehen wir, in welch schwierige Situation die Corona-Pandemie unsere lokalen Einzelhändler gebracht hat.“

Kurzfristig könne dem Handel, den Gastronomen, der Kultur sowie den Dienstleistern geholfen werden, indem auf Sondernutzungs- oder Parkgebühren verzichtet werde, so Zippel in einer Mitteilung an die Presse. Hierfür solle das Land Geld bereitstellen.

Langfristig müssten die Zentren kleinerer wie größerer Städte baulich attraktiver werden. „Altenburg ist in puncto Innenstadtgrün, Spiel- und Wasserflächen schon auf einem guten Weg. Das Land kann diesen Prozess auch für andere Städte im Landkreis anschieben. Zum Beispiel durch einen Zuschuss für Standortmanager oder Fachplaner“, sagt Zippel.

Die Innenstädte stünden durch den Onlinehandel und die Grüne Wiese bereits seit längerem unter Druck. Die Corona-Pandemie habe die Situation drastisch verschärft. Leerstand und Insolvenzen brächten die Innenstädte so in eine Abwärtsspirale.