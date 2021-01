Corona-Ausbruch im Burattino-Kindergarten

Der Landkreis Altenburger Land bleibt beim Infektionsgeschehen bundesweit in der Spitzengruppe. Am Montagvormittag meldete das Gesundheitsamt 135 Neuinfektionen über das Wochenende. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit auf 492 an, nur knapp hinter dem Spitzenreiter Saalfeld-Rudolstadt. Im Klinikum in Altenburg ist die Belastung unverändert hoch, hier werden 71 Infizierte stationär behandelt, davon acht auf der Intensivstation.

Das Infektionsgeschehen wird weiterhin als sehr diffus beschrieben. Bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen werde deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der neuen Infektionen aus dem häuslichen Umfeld resultiere, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Das Gesundheitsamt wagte jedoch die Einschätzung, dass sich in vielen Fällen nicht an die verordneten Kontaktbeschränkungen gehalten werde.

Kindergarten-Kinder sind ohne Symptome

Aus der Kindertagesstätte Burattino in Gößnitz werden acht neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Diese seien ausschließlich beim dort tätigen Personal festgestellt worden, meldet das Landratsamt. Weil damit nun neun der elf Erzieherinnen positiv getestet wurden, bleibt die Einrichtung vorläufig geschlossen, voraussichtlich bis zum 29. Januar. Sämtliche Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt. Von den 27 Kindern, welche zuletzt die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, sei derzeit noch keine Symptomatik bekannt, so Dirk Gersdorf, Pressesprecher der Arbeiterwohlfahrt.

Im Rahmen umfangreicher Tests im Pflegeheim Plottendorf hat sich die Zahl der Infizierten dort von 16 auf aktuell 40 erhöht. Auch im Pflegeheim Rositz wurden sämtliche Bewohner und Angestellten getestet, dort erhöhte sich die Infektionszahl von sechs auf nunmehr acht. Wie der Corona-Krisenstab des Thüringer Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung heute mitteilte, sollen in den kommenden Tagen Bewohner und Mitarbeiter weiterer Pflegeeinrichtungen von mobilen Impfteams geimpft werden.

Diese beginnen am Dienstag im Seniorenpark Rositz, in den nächsten Tagen folgt das DRK-Seniorenpflegeheim „Albert Schweitzer“ Altenburg. Kommende Woche werde in der Seniorenresidenz Schlossblick, im Magdalenenstift sowie dem Zentrum für Betreuung und Pflege in Altenburg geimpft. Allerdings war am Montag keine Auskunft zu bekommen, wie viele Heimbewohner das Angebot der Impfung bislang angenommen haben.