Corona-Inzidenz bleibt hoch

Altenburg. Mit 32 Neuinfektionen, die vom Gesundheitsamt Altenburger Land binnen 24 Stunden registriert wurden, ist die Corona-Lage im Altenburger Land am Mittwoch nahezu unterverändert angespannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt an diesem Tag bei 200,2. Jeweils zwei neuinfizierte Kinder wurde im Kindergarten „Märchenland“ Meuselwitz und dem Kindergarten in Wintersdorf festgestellt. Ebenfalls zwei Neuinfektionen wurden bei Mitarbeitern des Pflegeheims „Am Brückenplatz“ in Schmölln diagnostiziert. Ein Todesfall ist außerdem zu beklagen. Mutierte Corona-Viren wurden bis jetzt insgesamt 1116 Mal identifiziert. Davon gehören 644 zur britischen Mutation. In einem Fall wurde die südafrikanische und in sieben Fällen die indische Mutation nachgewiesen. 464 weitere Abweichungen vom Ursprungserreger sind andere, aber nicht besorgniserregende Varianten des SARS-CoV-2-Virus.