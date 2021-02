Coronahilfe entlastet die Kommunen im Altenburger Land kaum

Einigen Bürgermeistern im Altenburger Land sind die Beträge zu hoch, die sie jährlich an den Landkreis abtreten müssen. Aufgrund der Pandemie wird es in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt geben.

Schweres Geschütz brachte Klaus-Peter Liefländer jüngst im Kreistag gegen den Landrat in Stellung. Der Fraktionsvorsitzende der Regionalen erinnerte diesen an einen Änderungsantrag aus der vorherigen Kreistagssitzung Anfang Dezember. Damals wurde mit dem neuen Haushalt zugleich beschlossen, dass man unverzüglich über einen Nachtragshaushalt beraten werde, sobald neue Coronahilfen greifbar wären. „Warum setzen Sie diesen Beschluss nicht um, Herr Landrat?“, so Liefländer.