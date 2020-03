Das Gemeindeleben im Fastenmodus

„So viel Fastenzeit gab es lange nicht“ hat Wolfgang Göthe seine wöchentliche Mitteilung mit den Terminen der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Nöbdenitz überschrieben. Denn die aktuelle Corona-Krise wirkt sich auch auf die Arbeit der Christen drastisch aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Von den Verboten betroffen sind zahlreiche regelmäßige Veranstaltungen in der Kultur- und Bildungswerkstatt Hans Wilhelm Thümmel, wie „Tanz dich fit“, der Seniorenkreis, der Handarbeits- und Frauenkreis, aber auch Gottesdienste, Andachten sowie Kirchenführungen. Mindestens bis Karfreitag darf die Kirchgemeinde keine Menschenansammlungen mehr zulassen. „Das Leben liegt hier lahm“, sagt Göthe.

Der Ofen bleibt bis Ostern kalt

Doch das bedeutet nicht, dass man die Hände in den Schoß legt. Eben kommt Gemeindesekretärin Sabine Opitz von einem Spaziergang zurück. Sie und weitere Ehrenamtliche verteilen jede Woche die Andacht von Pfarrer Dieter Wiegand in gedruckter Form auf die Briefkästen der rund 220 Gemeindeglieder in Nöbdenitz, Posterstein, Lohma, Zagkwitz, Untschen und Burkersdorf.

Wegen der Corona-Krise bleibt der Ofen kalt im Pfarrhof der Kirchgemeinde Nöbdenitz. Auch die Osterkrone links wird wohl nicht fertig werden. Foto: Andreas Bayer

Auch im Pfarrhof selbst mangelt es nicht an Arbeit: Eine Klärgrube wird an der Grundstücksgrenze wird entfernt und verfüllt. Zwei vom Pilz befallene Birken wurden gefällt, die Sanierung und Restaurierung der Kirche in Posterstein muss weiter vorangetrieben werden. „Das sind tausend Sachen, die keiner sieht, die im Hintergrund aber vorbereitet werden müssen“, so Göthe. Es werde wohl in den meisten Fällen länger dauern, als man sich das wünsche.

„Wir verstehen uns aber so, dass wir keine Kirchgemeinde sind, die sich über Bauvorhaben definiert“, so der ehrenamtliche Geschäftsführer der Kirchgemeinde. Man organisiere sehr viel Gemeindeleben und fahre immer auf Sicht, um auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen vor Ort eingehen zu können. Der Lehmbackofen etwa ist so ein Erfolgsmodell. „Das hätte ich nie zu träumen gewagt, dass der so gut angenommen wird“, sagt Göthe. Allerdings bleibt der Ofen vorerst kalt, denn die so genannten Thümmelbäcker dürfen sich derzeit auch nicht treffen.

Die Reihe der Fastengespräche sollen voraussichtlich im November mit den geplanten Referenten fortgesetzt werden. Das Schmücken der Osterkrone mit den Kindergartenkindern, das für vorigen Freitag vorgesehen war, die Ostereiausstellung und die Orchideenschau - das fällt aus. Auch die jährliche Gemeindeversammlung am 29. April sei stark gefährdet, anschließend soll eigentlich auch ein Grillabend mit dem Männerchor abgehalten werden, der sich zur Jahreswende aufgelöst hat. Auch für den Mai sei der Veranstaltungskalender gut gefüllt. Einiges habe man glücklicherweise schon vor der Corona-Krise in den September verschoben, wie das Treffen der Jubelkonfirmanden.

Die Zukunftsplanung fest im Blick

An der Osterkrone im Pfarrhof der Kirchgemeinde Nöbdenitz ruhen derzeit die Arbeiten, bis Karfreitag wurden wegen der Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt. Foto: Andreas Bayer

Auch die Planungen für die Beteiligung am Trafo-Projekt gestalten sich schwierig. So ist die Atelierkirche in Lohma fest eingeplant mit der Ausstellung einer israelischen Künstlerin, die am Tag der Sternfahrt zur Bockwindmühle persönliche Führungen geben soll. „Ich denke mal, das liegt auch alles auf Eis“, zeigt sich Göthe skeptisch.

Was die Bemühungen um Fördermittel angeht, lasse man momentan erstmal nichts aus. Die Anträge auf Landes-, Bundes- und EU-Fördermittel laufen, um baldmöglichst das Programm „Lebendige Dorfmitte“ umzusetzen. Dieses beinhaltet etwa ein neues Fachwerkhaus auf dem Nöbdenitzer Pfarrhof. „Derzeit laufen noch Gespräche, wie wir den Eigenanteil finanzieren“, so Göthe.

Im neuen Gebäude will man dann auch Rollatortanz anbieten, was aus Platzmangel bisher nicht umsetzbar ist. Göthe rechnet aber damit, dass es ebenso wie das „Tanz Dich fit“-Angebot sehr gut angenommen werden dürfte. Etwa 25 ältere Herrschaften aus der ganzen Region nehmen regelmäßig daran teil. Auch der Streuobstwiesen-Erlebnispfad vom Pfarrhof zur Regelschule hänge an dem Projekt. Wolfgang Göthe und seine Mitstreiter lassen sich durch die Corona-Krise nur geringfügig bremsen. „Auch Unternehmen sind auf Dauer nur erfolgreich, wenn sie sich ständig auf neue Situationen einstellen können“, sagt Göthe.