Das öffentliche Leben steht still

Beinahe gespenstische Stimmung herrscht am Wochenende im Altenburger Land. Lediglich die Einzelhändler und Baumärkte wirken noch einigermaßen gut besucht am Samstag, doch sonst ist kaum jemand unterwegs. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Eingang des Kaufland-Marktes steht ein Spender mit Desinfektionsmittel. Foto: Andreas Bayer

Der Parkplatz vor dem Kaufland in Schmölln ist jedoch gut gefüllt, so dass wie üblich auch im Parkverbot gegenüber geparkt wird. Am Eingang steht ein Desinfektionsmittelspender, an der Kasse trennen Plexiglasscheiben Kunden und Kassierer. Vor der Fleisch- und Käsetheke sowie im Kassenbereich sind Markierungen zum angemessenen Abstand auf den Boden geklebt. Ansonsten wirkt fast alles wie immer.

Würden nicht einige Einweghandschuhe tragen. „Die trage ich jetzt immer wenn ich nach draußen gehe“, sagt Kerstin Preuß aus Altenburg. Der Großteil der Menschen habe begriffen und halte den Mindestabstand ein. Schlimm sei aber, dass manche Hygieneartikel kaum noch zu bekommen seien. „Die Handschuhe kann ich nur tragen, weil ich noch ein paar in Reserve hatte“, sagt sie.

„Ich halte mich an alle Vorschriften“, sagt ein Passant, der nicht genannt werden möchte. Ärgerlich sei, dass sich vor allem abends auf dem Markt nicht alle daran halten. „Da sollten sich die Eltern drum kümmern, dass die Jugendlichen daheim bleiben“, sagt er wütend.

„Wir können nichts Negatives sagen. Die Kundschaft spurt“, sagt Romina Lüpke von der Fleischerei Heilmann. Es kämen auch nicht deutlich weniger Kunden. Solange sie den Mindestabstand einhalten, dürften sie hier sogar kurz an einem der drei Tische verweilen. Anders ist dies bei den Bäckereien, die ihre Sitzbereiche abgesperrt haben.

„Es ist ruhiger als sonst“, sagt eine Angestellte des Backhaus Hennig, die nicht genannt werden möchte.

Frank und Manfred Jahn von der Konditorei Jahn wollen erst im April entscheiden, ob sie Angestellte in Kurzarbeit schicken. Foto: Andreas Bayer

Auch bei der Konditorei Jahn wird nur noch Laufkundschaft bedient, ansonsten lässt man sich nichts anmerken. „Wir wollen nicht in Panik verfallen, es weiß ja keiner, was kommt“, sagt Frank Jahn. Anfang April will er entscheiden, ob er Beschäftigte in Kurzarbeit schickt.

Beim Blumenladen Trend-Floristik hingegen darf die Kundschaft nicht einmal das Geschäft betreten, dafür gibt es eine Fahrradklingel. Inhaberin Catja Schröter hat drei ihrer Mitarbeiter nach Hause geschickt, weil der Umsatz um drei Viertel eingebrochen ist.

Vier Stunden am Tag will sie aber weiter öffnen, wenn auch das Angebot eingeschränkt ist. „Ich bekomme kaum noch Schnittblumen geliefert, weil der Warenverkehr so eingeschränkt ist“, sagt Schröter. Sorgen bereitet ihr auch, dass das Oster- und Muttertagsgeschäft zum Großteil wegbrechen könnte. „Das macht für uns Floristen 40 Prozent des Jahresumsatzes aus.“

Das Blumenladen Trend-Floristik darf sein Geschäft weiterführen, aber niemanden mehr hinein lassen. Foto: Andreas Bayer

Auch eine Klingel betätigen muss, wer die Dienste von Zweirad Schulze in Anspruch nehmen will. Hier werden nur noch Reparaturen angeboten, auch kann man weiterhin E-Bikes mieten.

„Man darf nicht außer Acht lassen, dass in dieser besonderen Situation die individuelle Mobilität wichtig ist, um voll besetzte Busse und Bahnen zu vermeiden“, sagt Inhaber Gerd Schulze. Die Übergabe erfolgt nach telefonischer Terminvereinbarung auch kontaktlos. Von Gedränge ist bei den Stadtbuslinien aber nichts zu merken, fast leer sind sie.

„Bastelsachen gehen momentan richtig gut“, gibt Astrid Pohl von der gleichnamigen Bastelecke zur Auskunft. Sie darf ebenfalls nur noch vor dem Laden verkaufen oder über das Internet. Das sei wichtig, weil weniger Leute den Weg zum Laden suchen. „Viele suchen eine Beschäftigung, weil ihnen sonst die Decke auf den Kopf fällt“, sagt sie.

„Die Leute haben anderes zu tun“, vermutet auch Pardeep Kahlon, Inhaber von Kahlon Pizza Service. Seit einer Woche sei nichts mehr los, auch der Lieferservice werde kaum in Anspruch genommen, obwohl man strenge Hygieneregeln eingeführt habe. „Ich überlege, ob es überhaupt noch Sinn macht, aufzulassen“, sagt er.

Am Brauereiteich gehen Steffi Pötzschner und Wolfgang Lätsch

Gerd Schulze von Zweirad Schulze musste noch keine Kurzarbeit anmelden und hat Wege gefunden, das Geschäft kontaktlos weiterzuführen. Foto: Andreas Bayer

spazieren. „Mein Alltag ist wie gehabt, denn ich arbeite in der ambulanten Pflege“, sagt Pötzschner. Daneben verzichten die beiden aber auf alle Treffen, auch mit den Kindern und Enkeln.

Auch um die eigene Gesundheit mache sie sich nun mehr Sorgen. „Man trägt ja viel Verantwortung, und ich kann keine zwei Meter Abstand halten zu den älteren Herrschaften, die ich wasche.“ Es sei gut, dass die Pflegeberufe mehr Aufmerksamkeit bekämen, da werde sich durch die Corona-Krise einiges ändern.

Pardeep Kahlon, Inhaber von Kahlon Pizza Service, überlegt ganz zu schließen. Foto: Andreas Bayer

In Gößnitz in weiten Teilen das gleiche Bild: einige wenige Einkaufende, nur sehr selten ein Spaziergänger. Wie etwa Nadine Staude-Rosner, die mit Mann und Sohn am Rathaus vorbei flaniert.

„Ich habe jetzt einen teuren Hausmann, weil der unbezahlten Urlaub nehmen musste“, sagt sie. Auch selbst habe sie bei der Arbeit ein mulmiges Gefühl, sagt die Gynäkologin. Ansonsten vertreibe sich die Familie die Zeit mit Basteln, Spazieren und dem Aufarbeiten von Liegengebliebenem.

Die Bäckerei Emil Reimann weist am Eingang darauf hin, dass man sich keine Sorgen um Versorgungsengpässe machen müsse. Im Penny-Markt hingegen ist kein Blatt Klopapier oder Küchenrolle mehr zu bekommen.