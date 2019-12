Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Playmobil-Lachen ist ansteckend

Einen ungewöhnlichen Anblick bietet sich derzeit im altehrwürdigen Residenzschloss in Altenburg. Im Flur stehen lebensgroße Playmobil-Figuren Spalier, an Spieltischen sitzen Kinder und Erwachsene und haben gemeinsam Spaß und im prunkvollen Festsaal hat eine Winterzauberlandschaft ihren Platz gefunden. Die Playmobil-Ausstellung läuft noch nicht einmal einen Monat und ist schon jetzt ein Besuchermagnet, freut sich Museumspädagogin Gabriele Heinicke.

Gestaltet wurde die diesjährige Weihnachtsschau von Oliver Schaffer. Der 41-jährige Künstler aus Hamburg ist sei Jahren leidenschaftlicher Sammler. „Wir sind auf ihn aufmerksam geworden durch Ausstellungen wie der in Greiz“, erzählt Heinicke. Greiz ist quasi Geburtsstadt von Playmobil, denn Spielzeugentwickler Hans Beck stammt aus der Park- und Schlossstadt und hat die kleinen Figuren, die später ihren Siegeszug um die Welt antreten sollten, erfunden.

Viel Hoffnung hatten sich die Altenburger nicht gemacht, Oliver Schaffer für eine Schau im Residenzschloss zu gewinnen. „Als wir angefragt haben, sagte er, dass er noch Kapazitäten hätte“, sagt Gabriele Heinicke. Schaffer habe sich in Schloss und Museum, vor allem in den große Festsaal verliebt. Die Altenburger Ausstellung sei etwas Besonderes: In einer solchen Dimension wie hier habe Schaffer bislang noch keine Schau gestaltet. Es ist das 41. Mal, dass er seine Sammlerstücke zeigt, sogar in einem Seitenflügel des Pariser Louvres waren die Plastik-Figuren schon zu sehen.

In den Räumen des Schlosses hat Oliver Schaffer verschiedene Themenwelten erschaffen. Mal geht es unter Wasser, dann in ein Labyrinth oder auf den Weihnachtsmarkt. Historische Persönlichkeiten als Plastikfigur sind ebenso zu sehen wie Film- und Serienhelden. „Die Standardgröße der Figuren ist 7,5 Zentimeter, aber es gibt Abweichungen“, weiß Gabriele Heinicke. Da die Altenburger gern auch einen Besuch zu ihrer Stadt herstellen wollten, hat Schaffer ihren Wunsch erfüllt und sogar den Prinzenraum als Playmobil-Version aufgebaut.

Winterzauberland auf 80 Quadratmetern

Eine Million Teile soll der Hamburger verbaut haben, um die Spielzeug-Welt auf zwei Etagen zu erschaffen. Im Januar wird es sogar einen Wechsel geben: Der Weihnachtsmarkt wird dann abgebaut und durch ein neues Motiv ersetzt.

Besonders beeindruckend ist das Winterzauberland im Festsaal, das sich auf 80 Quadratmetern erstreckt. Witzig ist auch dieses Detail: Ins Auge sticht eine wahre Pferdeparade. „Das ist eine Fehlproduktion gewesen“, erklärt die Museumspädagogin. Denn in der Natur gebe es keine weißen Pferde mit schwarzer Mähne und schwarzem Schwanz. Doch eben solche Figuren hatte Playmobil auf den Markt gebracht – ein Fest für jeden Sammler. 1000 Stück soll Oliver Schaffer von diesen besonderen Figuren ergattert haben.

Besucher bekommen aber nicht nur etwas fürs Auge geboten, sondern sie erhalten auch jede Menge Infos etwa zur Firmengeschichte.

Öffnungszeiten ausgeweitet

Wegen des großen Besucherandrangs in der Playmobil-Schau sind für diesen Ausstellungsbereich die Öffnungszeiten über die Feiertage ausgeweitet worden. Das Museum im Residenzschloss hat geöffnet: Mittwoch, 25. Dezember 13 bis 17 Uhr, 26. bis 29. Dezember 10 bis 17 Uhr, Montag, 30. Dezember 10 bis 17 Uhr (nur Playmobil-Ausstellung), Dienstag, 31. Dezember 10 bis 14 Uhr (nur Playmobil-Ausstellung).

Die Ausstellung ist noch bis 15. März zu sehen.