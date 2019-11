Meine Meinung Das, was bleibt

Aktuell sind Erinnerungen in aller Munde. 30 Jahre nach dem Mauerfall schauen wir zurück. Und wir machen das gern. Viele denken gern an die Wendezeit zurück, als mit einem Schlag alles anders wurde. Viele Hoffnungen waren damit verknüpft, aber auch so manche Ängste. Rückblickend ist klar, dass beides berechtigt war.