Den Narren vergeht das Lachen

Podelwitz/Nöbdenitz/Dobitschen. Clubs in Podelwitz, Nöbdenitz, Dobitschen gehen mit gemischten Gefühlen und Absagen in die fünfte Jahreszeit

Wenngleich nicht am 11.11., so sollte es beim Podelwitzer Carnevals- club traditionsgemäß am nachfolgenden Samstag den Auftakt in die fünfte Jahreszeit geben. Seit Mittwochabend ist definitiv klar: die PCC-Faschingsparty am 13. November fällt aus.

„Schweren Herzens haben wir unsere Veranstaltung abgesagt. Das ist schade, zumal wir in die zweite Saison gehen, in der wohl nichts passiert. Vom Hygieneamt habe ich bis dato auch keine schriftliche Rückmeldung erhalten, ob wir die Veranstaltung unter 2-G-Regelung durchführen dürfen“, erklärte PCC-Präsident Norbert Rauschenbach.

Er hatte am 13. Oktober einen ersten Antrag an die Hygienebehörde gestellt – damals noch mit 3-G-Modell. Nach schriftlicher Zusage begann der Verein mit dem Kartenverkauf. „Innerhalb weniger Tage waren die Tickets ausverkauft. Mit der neuen Corona-Verordnung und unter der Bedingung 2-G waren dann aber etliche Karten zurück gegeben worden“, berichtete Rauschenbach. Dennoch wäre die Gästeanzahl okay gewesen und der PCC gab grünes Licht für die Party.

„Nun stiegen die Inzidenzen immer weiter, so dass auch etliche unserer Vereinsmitglieder gezweifelt haben, ob unser Vorhaben richtig ist“, sagte der Vereinschef. Das fehlende Schriftstück des Hygieneamtes hat die Absage besiegelt. Dabei war den Podelwitzern bei allen Proben bewusst, die Pläne stehen auf wackligen Füßen. „Aber dass die Corona-Zahlen eine solche Dynamik annehmen und über jenen des Vorjahres liegen, damit hat keiner gerechnet. Wir möchten jedoch auch nicht, dass von unserer Feier ein Risiko ausgeht, was uns im Nachhinein vorgeworfen werden kann. Selbst unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen hätten wir letztlich kein gutes Gefühl, jetzt Party zu machen – bei hohen Infektionszahlen, mit zahlenmäßiger Besucher-Einschränkung und nicht zuletzt dem Ausschluss nicht geimpfter Fans.“ Sollte es die Situation zulassen, will der Podelwitzer Carnevals Club dann im Februar 2022 zu zwei Abendveranstaltungen, Kinderfasching, Gala bei Kaffee und Kuchen sowie zum Weiberfasching einladen.

Nöbdenitzer auchnicht in Feierlaune

Die Nemzer stecken seit August wieder in den Vorbereitungen für die tollen Tage. „Zum Nemzer Fasching nur das Beste, auf geht’s zum Oktoberfeste“ wählten sie als Motto der Saison. „Das Programm haben wir in unseren Sitzungen in groben Zügen entworfen. Nun geht es darum, fleißig zu üben, um es hoffentlich am 27. Februar 2022 zum Faschingstanz zu präsentieren. Tags darauf ist unser traditioneller Nemzer Kinderfasching geplant“, berichtete Rolf Junghanns.

Allerdings könne von Lachen derzeit keine Rede mehr sein, schränkt der Nemzer Präsident ein. „Es ist sehr bedauerlich, dass uns nun wieder die Pandemie mit vielen Einschränkungen beherrscht. Dennoch hoffen wir, dass wir unsere Veranstaltungen durchführen können, unter Umständen mit G-Beschränkungen. Da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben“, so Junghanns. „Momentan fällt es sehr schwer, alle für die Arbeit am Programm zu motivieren“, gibt er zu. Gerade jene, die sich nicht impfen lassen können oder wollen, hätten kaum Motivation.

Noch treffen sich die Akteure monatlich, ab Januar wollen sie ihre Zusammenkünfte intensivieren und sich wöchentlich sehen. Rolf Junghanns hat gemerkt: Aufgrund Corona scheuen viele derzeit wieder Zusammenkünfte. „Trotz allem bleiben wir optimistisch“, sagte der Präsident, hinter dem etwa 30 Aktive stehen.

Dobitschen streichtAdventstermin

Am 19. Dezember wollte der Faschingsclub Dobitschen mit dem Adventsnachmittag starten und sich auf die närrische Hochzeit einstimmen. Diesen Termin hat er mittlerweile abgesagt. „Wir bereiten uns im stillen Kämmerlein für die Saison vor, aber müssen abwarten, ob überhaupt etwas machbar ist“, war von Bernd Franke zu erfahren. Der FCD hat für den 26. Februar 2022 seinen Hauptfasching und für den 5. März seinen Fasching für Fortgeschrittene geplant.