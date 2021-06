Den Schmöllner Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn fühlen

Wer wird ins Schmöllner Rathaus einziehen? Am 27. Juni finden die Bürgermeisterwahlen statt. OTZ-Leser haben jetzt die Möglichkeit, den drei Kandidaten Fragen zu stellen.

Schmölln. Wir freuen uns auf Leserfragen zur Bürgermeisterwahl.

Amtsinhaber Sven Schrade (SPD) tritt am 27. Juni erneut zur Bürgermeisterwahl in Schmölln an. Herausgefordert wird er von Einzelbewerber Uwe Rückert und Markus Bär (Bürger für Schmölln).

Gern hätten wir unseren Lesern die Möglichkeit gegeben, den drei Kandidaten bei einem OTZ-Wahlforum direkt Fragen zu stellen. Pandemiebedingt haben wir von diesem Vorhaben Abstand genommen, weil es momentan einfach zu viele Unwägbarkeiten gibt.

Dennoch wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, den Männern, von denen einer bald Rathauschef in Schmölln sein wird, auf den Zahn zu fühlen. Was möchten Sie von ihnen wissen? Wozu sollen sich die Kandidaten konkret äußern?

Wir freuen uns auf Ihre Fragen und bitten Sie, uns diese per E-Mail an schmoelln@otz.de zu schicken. Sie können uns auch telefonisch erreichen unter 01520/9 38 16 45.

Bitte senden Sie uns Fragen zu, von denen Sie wollen, dass alle drei Kandidaten sie gleichermaßen beantworten. In Ihren Schmöllner Nachrichten werden Sie in den nächsten Tagen die Antworten finden – übersichtlich nebeneinander werden die Aussagen der Bewerber zu lesen sein.