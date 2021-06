Den Umgang und die Prioritäten verbessern

Schmölln. Seit 2019 sitzt er im Schmöllner Stadtrat, als Mitglied der Fraktion Bürger für Schmölln. Doch dort stehe man häufig auf verlorenem Posten, hat Markus Bär beobachtet. „Da dachte ich, es muss doch endlich was geändert werden.“

Die Bürger für Schmölln seien für alle Ideen offen, die Schmölln zugute kommen. Er wolle erreichen, dass die Ideen aus allen Fraktionen gleich behandelt werden. Dieser Umgang miteinander sollte eigentlich in einer Kleinstadt selbstverständlich sein. „Dass wir mit der AfD verglichen werden, finde ich nicht gut von einigen Stadträten“, so Bär. Darum wolle er zeigen, dass es auch anders gehen kann. Wieder mehr Achtung im Umgang untereinander ist sein Ziel.

„Alles, was unsere Fraktion einreicht, wird belächelt und abgelehnt. Später ist einiges dann von anderen wieder aufgegriffen und doch umgesetzt worden“, sagt er. Ob das die Rekommunalisierung des Bauhofes oder die Ausschreibung der Trägerschaft für den Kindergarten in Altkirchen sei, Beispiele gebe es zuhauf.

Schon für den Stadtrat habe er sich deshalb aufstellen lassen, weil ihm die finanzielle Entwicklung der Stadt nicht gefallen habe. Als ersten Schritt nach der Wahl zum Bürgermeister möchte er aber die Verwaltung in Ordnung bringen. „Nach meinem Gefühl sind die alle überlastet, auch vor Corona schon.“

Die Probleme hätten seit der Gebietsreform 2019 zugenommen, auch das zusätzliche Personal decke nicht den Bedarf. Es müsste mit allen Mitarbeitern über die Zustände, die aus ihrer Sicht aktuell vorherrschen, gesprochen werden. Dann könne man angemessen darauf reagieren. Zudem müsse sich die Verwaltung besser an die Probleme der Bürger anpassen. Darum könnte er sich vorstellen, das Rathaus an einem Tag in der Woche bis 20 Uhr geöffnet zu lassen.

Im nächsten Schritt will er die Lebensqualität in Schmölln und seinen Ortsteilen voranbringen. Gerade diese habe unter dem Amtsinhaber stark nachgelassen, durch alle Generationen hindurch. Die Menschen seien hungrig nach Kultur, Schmölln habe in dieser Hinsicht jedoch aktuell wenig zu bieten. „Dabei gibt es Lösungen, die nicht mal viel kosten“, so der Reiseverkehrskaufmann. Er könnte sich etwa vorstellen, auf der Kirschwiese eine Freilichtbühne für ein Sommerkino einzurichten. Auf dem Hauptfestplatz am Pfefferberg könnte man mit MusicClub und einigen Gewerbetreibenden wieder Sommernachtstänze veranstalten. Er will gerne mit dem Stadtrat ein Kultur- und Tourismuskonzept erarbeiten.

Er habe nie ein Problem mit dem aktuellen Bürgermeister gehabt. Doch würden oftmals die falschen Prioritäten gesetzt und Prestige-Projekte bekämen Vorrang. So habe er nichts gegen den Gesundheitsbahnhof, aber das hätte noch ein paar Jahre warten können. „Ich hätte mir gewünscht, dass etwa die Lange Gasse in Großstöbnitz schneller an das Abwassersystem angeschlossen wird.“

Bär kritisiert zudem, dass die Abstimmung über die Auslagerung des Bauamtes auf einen Termin nach der Wahl verschoben wurde. Ursprünglich sollte der Stadtrat kommenden Donnerstag darüber befinden. „Das ist eine unpopuläre Entscheidung, die braucht man als amtierender Bürgermeister nicht.“

Ohnehin gebe es eine bessere Lösung. Denn in der Polizeidienststelle neben dem Rathaus seien auch noch Räume frei. „Das sollte man vorher abfragen, bevor man Geld ausgibt.“ Dann müsse weder bei der Sparkasse gemietet noch nach Nöbdenitz ausgewichen werden.

Vielfach werde mit zweierlei Maß gemessen. So sei dem Kindergarten Nemzer Rasselbande schon vor anderthalb Jahren ein Wagen für die Kleinsten versprochen worden. „Hier klemmt wegen 1000 Euro die Säge. Andererseits geben wir 66.000 Euro für eine Streuobstwiese aus.“ Gerade, wenn es um Familien geht, sei er sehr hellhörig, so der dreifache Vater. Als einziger der drei Kandidaten hat er keine Plakate, sondern 60 Banner im Stadtgebiet aufgehängt. Diese seien am umweltverträglichsten, weil recycelbar. Daneben verteilt er Flugblätter und erläutert viele Punkte seines Wahlprogramms bei Facebook. Am heutigen Donnerstag sowie am Samstag wird er von 10 bis 14 Uhr auf dem Schmöllner Markt stehen. „Da dürfen mir die Bürger gerne Fragen stellen und Anregungen geben.“

