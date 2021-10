Frank Schmutzler, Werkleiter im Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei, erläutert vor der Schwachgasbehandlungsanlage in Altenburg, wie diese mittels regenerativer thermischer Oxidation Methan unschädlich macht.

Deponiegas in Altenburg und Schmölln wird mit neuester Technik aufgefangen

Altenburg/Schmölln. Altenburger Land investiert rund eine Millionen Euro, inklusive Fördermittel

Der Landkreis Altenburger Land trägt unter anderem für die Deponien in Altenburg und Schmölln die Verantwortung. Beim Abbau der organischen Inhaltsstoffe des eingelagerten Mülls aus vergangenen Jahrzehnten entsteht sogenanntes Deponiegas.

Seit August dieses Jahres wird dieses nun mittels Schwachgasbehandlungsanlagen aufgefangen. Das schreibt das Landratsamt Altenburger Land nun in einer Mitteilung.

Diese im Altenburger Land in Betrieb gegangenen Anlagen seien die ersten Schwachgasanlagen dieser Art im gesamten Freistaat Thüringen, heißt es weiter. Nach Fertigstellung und der kürzlich erfolgten behördlichen Abnahme der neuen Anlagen würden diese erheblich die klimarelevante Emission der Deponien minimieren.

Fast 100.000 Tonnen weniger Methangas

Fast 100.000 Tonnen des besonders klimaschädlichen Methangases würden damit in den kommenden 25 Jahren nicht in die Atmosphäre der Erde gelangen, betont das Landratsamt in seinem Schreiben. Außerdem würden die Anlagen mit ihrer neuen Technik die Gefahr senken, die vom explosiven Methangas ausgeht.

Methan ist neben Kohlendioxid der Hauptbestandteil des Deponiegases, das bei biochemischen Abbauprozessen entsteht. Bisher wurde es über Fackelanlagen verbrannt.

„Die Abbauprozesse sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Gasproduktion instabil und rückläufig ist”, wird Frank Schmutzler, Werkleiter im Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei, zur Erläuterung zitiert.

Damit habe eine effektive und ordnungsgemäße Entgasung der Deponien mit Fackeln nicht mehr gewährleistet werden können. Jedoch sei bei Stillstand der Entgasungsanlage, Intervallbetrieb oder zu schwacher Absaugung das Deponiegas unkontrolliert in die Atmosphäre gelangt.

Kontinuierliche Entgasung unumgänglich

Aus Gründen des Klimaschutzes sowie zur Minimierung des Gefährdungspotenzials durch unkontrollierte Methangasfreisetzung sei eine verbesserte kontinuierliche, aktive Entgasung auf den beiden Deponien unumgänglich gewesen, so Werkleiter Frank Schmutzler weiter.

Kosten von mehr als einer Millionen Euro

Bereits 2017 wurde eine Potenzialanalyse durchgeführt. Deren Ergebnis habe gezeigt, dass die sogenannte aerobe „in situ-Stabilisierungen“ besonders gut geeignet sei. Damit bezeichnet man technische Prozesse, bei denen Deponiegas abgesaugt wird und dadurch zugleich Luftsauerstoff in den Deponiekörper nachströmt.

Der Werkausschuss des Kreises fasste im Jahr 2018 den Beschluss zur Errichtung der Schwachgasbehandlungsanlagen auf den Deponien Altenburg und Schmölln.

Für beide Investitionen wurden insgesamt rund 1,01 Millionen Euro ausgegeben, heißt es aus dem Landratsamt. 50 Prozent der Kosten übernahm als Fördermittel das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Projektförderung „nationale Klimaschutzinitiative“.