Der Künstler Gerhard Vontra wäre am 12. August 100 Jahre alt geworden. Anne Oswald führt Besucher durch die Sonderschau.

Altenburg. In Altenburg feiern Fans des Zeichners und Karikaturisten Gerhard Vontra dessen 100. Geburtstag.

„Beim Teichfest habe ich ihn immer gesehen. Und er saß oft in der Stadt, daran kann ich mich noch gut erinnern“ – solche und ähnliche Sätze waren am 12. August im Agnesgarten sowie im Residenzschloss öfter zu hören. Ja, Gerhard Vontra war in seiner Heimatstadt Altenburg bekannt wie ein bunter Hund. Das wundert auch nicht: Der Künstler zeichnete mit Vorliebe Straßenszenen, war deshalb viel unterwegs.