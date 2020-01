Der Tag der Tage für den Dobitschener Geschichtsverein

Auf diesen Tag hat sie sich lange schon gefreut: „Für uns ist es der Tag der Tage“, sagt Bärbel Berkholz. Die Chefin des Geschichtsvereines Wasserschloss Dobitschen hat sich nach eigenen Wort fast drei Jahrzehnte lang darauf vorbereitet und war am 24. Januar dann auch entsprechend aufgeregt. Immerhin ging es an diesem Nachmittag um den 300. Geburtstag des großen Sohnes des Dorfes: 1720 erblickte Hofkomponist Johann Friedrich Agricola hier das Licht der Welt. „Für uns ist das natürlich ein Grund, das gebührend zu würdigen“, so Berkholz. Mit einer Soiree im Luthersaal des Pfarrhauses, mit Musik, Gedichten und Texten aus der Feder Agricolas und seinen Wegbegleitern. Launiges und Spaßiges – dem Anlass entsprechend – wurde geboten.

Eigentlich sollte das Fest bereits am 4. Januar dieses Jahres stattfinden. Denn an diesem Tag wurde Agricola vor 300 Jahren geboren. „Doch wir bekamen es einfach nicht organisiert so zeitig im neuen Jahr“, begründet die Vereinschefin die leichte Verspätung. Allerdings: Schon einen Monat zuvor hatten die Dobitschener mit einem großen Weihnachtskonzert im Gasthof des Dorfes mit den Feierlichkeiten zu Ehren des einstigen Hofkomponisten begonnen. Ein Nachmittag, der mit rund 120 Gästen zum vollen Erfolg geriet.

So viele Zuhörer waren es am 24. Januar zwar nicht, die sich im Luthersaal des Pfarrhauses einstellten zur Soiree. Doch der Raum konnte die Schar der Gäste trotzdem kaum fassen, so groß war der Andrang. Die Sitzgelegenheiten reichten nicht, so dass eilig mehr und mehr Stühle herbeigeschafft werden mussten. Besucher nicht nur aus Dobitschen selbst, sondern auch aus den Nachbardörfern, Vertreter des Altenburger Theatervereines und dem Theater Altenburg-Gera waren da. „Wir haben unsere kleine Veranstaltung natürlich an die große Glocke gehängt und ordentlich Mundpropaganda betrieben. Schön, dass das Wirkung zeigt“, freute sich Bärbel Berkholz mit Blick in den voll besetzten Luthersaal.

Und die Agierenden taten alles, um Dobitschens großen Sohn gerecht zu werden. Das „Trio Varius“ gab dabei musikalisch ebenso sein Bestes, wie Bärbel Berkholz als Erforscherin des Lebens und Schaffens Agricola selbst.

Pfarrerin Marina Mönnich, als Partnerin des Geschichtsvereines und aktiv dabei bei den Soiree-Vorbereitungen, freute sich ebenfalls über den großen Zuspruch, den die Veranstaltung zu Ehren Agricolas erfuhr. „Verein und Pfarrgemeinde verbindet generell eine sehr gute Kooperation“, blickt sie auf all die Veranstaltungen, die gemeinsam in Dobitschen organisiert werden. „Das kommt gut an im Dorf und tut der Gemeinschaft im Ort gut.“

Die Soiree am 24. Januar zu Ehren Agricolas war im Dorf gleich der erste kulturelle Höhepunkt im Dorf und für den Geschichtsverein selbst. „Wir sind ja nur noch zehn Mitglieder und auch nicht mehr ganz jung. Einen solchen Nachmittag aufzuziehen, kostet uns schon viel Kraft“, erläutert Bärbel Berkholz. Doch Weiteres zu Ehren Agricolas ist in diesem Jahr trotzdem noch geplant. „Was, soll jedoch eine Überraschung werden, wie es sich für einen runden Geburtstag gehört“, so die Vereinschefin.