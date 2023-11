Deutsche Bahn baut Sachsen-Franken-Magistrale weiter aus

Treben/Lehma. Zwischen Regis-Breitingen und Treben-Lehma werden Gleise erneuert

Ein weiteres Teilstück der Sachsen-Franken-Magistrale wird ab Mai 2024 erneuert. Auf dem rund fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Regis-Breitingen und Treben-Lehma werden Gleise und Oberleitungen erneuert.

Im Bahnhof Regis-Breitingen und am Haltepunkt Treben-Lehma werden die Bahnsteige neu gebaut und es entstehen neue Fußgängerunterführungen. Dadurch entfällt in Treben-Lehma künftig der bisherige Zugang zum Mittelbahnsteig über die Gleise. Im Zuge des Ausbaus werden auch 2,3 Kilometer Lärmschutzwände errichtet. Das neue elektronische Stellwerk steuert künftig die Weichen und Signale durch den Fahrdienstleiter in Altenburg.

Die Hauptbaumaßnahmen sollen Mitte nächsten Jahres beginnen und 2026 vollendet sein.