Dialog mit dem tierischen Kompagnon in Altenburg

Hedwig and the Angry Inch: Yitzhak (Marie-Luis Kießling), Hedwig (Manuel Struffolino) sind am Sonnabend zu erleben.

Altenburg/Gera. Doppelabend im Theaterzelt und Mystery-Musical an der Bockwindmühle Lumpzig

Im Theaterzelt Altenburg wird am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr der kabarettistisch-musikalische Doppelabend „Pudels Kern …/Leben und Geben ...“ gezeigt.

Der erste Teil von Autorin und Regisseurin Karin Eppler blickt in die Arbeitswelt am Theater und im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon Hund nimmt Sabine Schramm die moderne Lebenswelt und das aktuelle Zeitgeschehen humorvoll auseinander. Im zweiten Teil bringen Kai Wefer (Gesang) und Yury Ilinov (Klavier) ausgewählte Songs von Element of Crime, Neil Young, Tocotronic, Peter Licht und anderen auf die Bühne.

Der kleine gelbe Hund und sein Frauchen, die Puppenspielerin Sabine Schramm. Foto: Ronny Ristok ronny.ristok@theater-altenburg-gera.de / Ronny Ristok

Das Mystery-Musicals „Krabat“ von Manuel Kressin (Text, Inszenierung) und Olav Kröger (Musik) wird am Freitag, 9. Juli, am Samstag, 10. Juli sowie am Sonntag, 11. Juli jeweils um 21 Uhr an der Bockwindmühle Lumpzig aufgeführt. Gegebenenfalls sind noch wenige Restkarten an den Abendkassen verfügbar.

Der erste Christopher Street Day in Altenburg findet am Samstag, 10. Juli statt. Eine friedliche Demonstration startet um 11.30 Uhr am Altenburger Bahnhof. Auf dem Marktareal erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Poetry-Slam, Kreativtankstelle, Podiumsdiskussionen und Live-Musik. Das Opening auf der großen Bühne am Markt machen Hedwig und Yitzhak, zwei schillernde Persönlichkeiten, bekannt aus dem Musical „Hedwig and the Angry Inch“ des Theaters Altenburg Gera.

Im Theaterzelt Altenburg hat am Samstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr „Das Lied von der Erde“ als Musiktheater Premiere. Eine weitere Aufführung folgt am Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr ebendort. Gustav Mahler komponierte diesen sinfonischen Liederzyklus, der nun in der Fassung für Kammerorchester von Arnold Schönberg und Rainer Riehn erklingen wird.

Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Ruben Gazarian. Dazu tanzen Eleven des Thüringer Staatsballetts. Die Regisseurin und Choreografin Jean Renshaw und der Szenograf Duncan Hayler übertragen „Das Lied von der Erde“ in assoziative Bewegungen und Bilder, die berühren, zur Reflexion anregen und zugleich Trost spenden in einer schweren Zeit.

In Gera lädt das Thüringer Staatsballett am Freitag, 9. Juli, sowie am Samstag, 10. Juli, jeweils um 19.30 Uhr zu seiner Ballettgala „TanzLust“ auf den Platz vor der Bühne am Park Gera ein. Mit etwas Glück sind noch wenige Restkarten an den Abendkassen erhältlich. Das Thüringer Staatsballett präsentiert einen facettenreichen und mitreißenden Querschnitt aus beliebten Choreografien von Silvana Schröder, Nils Christe und Michel Fokine.

Die Vorstellung „Pudels Kern …/ Leben und Geben ...“ die für Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr in Gera geplant war, entfällt indes ersatzlos.