Denkmaltag in Schmölln und Umgebung sorgt für neue Perspektiven auf die Heimat

„Ich bin zum ersten Mal auf dem Rathausturm. Dabei bin ich schon seit 75 Jahren Schmöllner“, sagt Johannes Merz, der im Alter von sieben Jahren in die Knopfstadt gekommen war. Zum Tag des offenen Denkmals am 13. September nutzte er die Gelegenheit und stieg den Turm des Rathauses, dessen Marktseite nach dem Brand von 1772 gestaltet wurde, empor. Das Gebäude ist aber bedeutend älter. So zeigen die Seiten und die untere Reihe der Vorderfront noch Vorhangbogengewände aus der Zeit nach 1485.