Krise sei immer auch eine Chance für kluge Unternehmer, wird gerne gesagt. Doch stimmt diese Aussage wirklich? Stephan Lichtenstein ist in siebter Generation geschäftsführender Gesellschafter der Baumarktkette Leitermann mit Sitz in Göpfersdorf sowie Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land Metropolregion Mitteldeutschland (WAMM) und gibt uns Auskunft.

Wie ist die Stimmung unter den Unternehmern in der Region?

Sehr verhalten und gedrückt. Man ist sehr verunsichert, wie es weitergeht und hat oft ganz andere Probleme als Vereinsarbeit. Die meisten leiden erheblich, haben aber trotz Schließung viel zu tun. Dass macht es für uns schwer, unsere Mitglieder zu erreichen. Es gibt aber nicht nur Verlierer, das Bauhandwerk etwa ist im Großen und Ganzen gar nicht betroffen. Alles, was mit Onlineversand zusammenhängt, profitiert enorm von der Krise. In anderen Bereichen ist es sehr durchmischt, während alles, was mit persönlichen Kontakten verbunden ist, massiv betroffen ist. Der psychische Stress durch Unsicherheiten und Ängste ist für viele enorm.

Welche Aussichten haben Sie für 2021?

Viele gehen davon aus, dass die Ausgangsbeschränkungen verlängert werden, weil ja auch die Infektionszahlen weiter steigen. Wir als WAMM können nur versuchen, unsere Veranstaltungen weiter anzubieten, soweit das digital eben geht. Wir führen etwa das Personalkolleg, das Innovationskolleg und die Betriebsbesichtigungen digital weiter. Das hat auch seine Vorteile, das Format lässt ganz andere Einblicke zu. Außerdem planen wir wieder eine Reihe mit hochkarätigen Referenten wie dem Ostbeauftragten Marco Wanderwitz. Leider wird unser traditionelles Treffen am Aschermittwoch wohl ausfallen müssen.

Was bedeutet der Lockdown für Ihr eigenes Unternehmen?

Für Baumärkte ist der Winter nicht die umsatzstärkste Zeit. Daher trifft uns die Ausgangssperre nicht so hart wie im Frühjahr. Allerdings ist auch klar: Wird die Ausgangssperre deutlich verlängert, so sind auch wir auf staatliche Hilfe angewiesen. Aktuell nutzen wir die Zeit der Schließung für kleinere Umbauten in den Märkten und arbeiten an unserer Digitalstrategie. So bieten wir seit dem 4. Januar einen Lieferservice für floristische Leistungen an.