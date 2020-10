Die Reinigung kommt teuer zu stehen

Die Figuren neben dem Altar in der Schlosskirche weisen einige kleine Löcher auf, die von Holzwürmern stammen. Vielleicht wurden sie deshalb mit Holzschutzmitteln eingestrichen. Wie Untersuchungen aus diesem Jahr zeigen, wurde ein Teil des einzigartigen Schnitzwerkes sogar zweimal behandelt. Einmal in den 1930er- und ein weiteres Mal in den 1950er-Jahren. Genau das wird für den bei Touristen äußerst beliebten Sakralbau aber jetzt zum Problem.

„Dieses Holzschutzmittel ist inzwischen verboten“, sagt Gemeindekirchenrat Jürgen Hahn. Der Grund ist

An dieser Altarfigur sind die Kristalle gut zu erkennen. Der gelber Aufkleber markiert einen der rund 50 Messpunkte. Foto: Andreas Bayer

vor allem am Fuß der Figuren gut zu erkennen: Dort bilden sich kleine, weiße Kristalle aus. Sie können, so weiß man heute, der Nährboden für verschiedene Pilze sein. Einige sind harmlos, andere mit tödlich giftiger Wirkung auf den menschlichen Körper. Zuerst entdeckt hat die Kristalle eine Kirchenbaureferentin Anfang des Jahres. Denn die Kirchgemeinde will in der Sakristei eine Toilette und eine kleine Küche einbauen lassen, obwohl bislang weder Wasser- noch Abwasserleitungen anliegen.

Dachstuhl ist am stärksten belastet

Verschiedene Fachfirmen gaben sich nun die Klinke in die Hand. Zuerst hat eine Firma aus Dresden an rund 50 verschiedenen Stellen gemessen, welche Bereiche mit den Holzschutzmitteln behandelt wurden. „Dabei wurde festgestellt, dass nicht alle Holzflächen behandelt wurden, sondern hauptsächlich im unteren Bereich, wo man gut hinkommt“, sagt Jürgen Hahn. Die Altarfiguren seien sehr belastet, am stärksten jedoch der Dachstuhl.

Dann hat man einen Experten geholt, der mit dem Institut für Holzschutz in Dresden zusammenarbeitet. Dieser habe von den am stärksten belasteten Stellen Proben genommen und diese am Institut untersuchen lassen. Mit dem vorerst erfreulichen Ergebnis, dass bislang noch kein Pilzbefall vorliege. „Sonst hätten wir die Kirche zumachen müssen“, sagt Hahn.

Doch sei die Gefahr trotzdem in Verzug, man dürfe nicht trödeln. In einer ersten Sofortmaßnahme habe man verschiedene Angebote eingeholt. Ein Auftrag ist bereits ausgelöst. Der Luftansaugkanal der Orgel aus dem Jahr 1901 wird noch im November verlegt. Denn bisher saugt dieser die Luft für die Orgelpfeifen aus dem hochbelasteten Dachboden, der mit ebenfalls belastetem Staub bedeckt sei, so Hahn.

Diese Maßnahme sei mit ein- bis zweitausend Euro noch bezahlbar. Erheblich teurer wird hingegen die für das kommende Jahr geplante Sanierung der Orgel. Denn diese ist in ihrem Inneren ebenfalls mit dem Staub eingedreckt. „Die Orgel wirbelt den Staub zwar nicht auf, aber wenn man ein Messgerät dranhält, zeigt es eben an, dass er mit gefährlichen Stoffen belastet ist“, sagt Hahn. Fördermittel seien beantragt, doch die Finanzierung unsicher. Noch schwieriger wird es bei der Beseitigung der Altlasten im Holz. Am Ende dürfte eine sechsstellige Summe dabei herauskommen.

Denn sämtliche Arbeiten müssten unter Vollschutz erfolgen, im Dachstuhl eine Schleuse eingebaut werden. Zudem braucht es sanitäre Einrichtungen, wo sich die Arbeiter duschen und umziehen können. Nun werde man sich bemühen, in ein Bundesförderprogramm aufgenommen zu werden. Doch so richtig weiß niemand, wie man das bezahlen soll. „Wir haben jedenfalls unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Jürgen Hahn.