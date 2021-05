Die sportlichste Schule im Landkreis Greiz wird gesucht

Greiz. Aktion von Kreissportbund, Sparkasse, Kreis und Ostthüringer Zeit startet sobald wie möglich.

Es sollte schon längst losgegangen sein. Doch durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen einschließlich des ausgefallenen Sports konnte der Startschuss noch nicht gegeben werden. Und auch jetzt fällt er zunächst nur leise aus. Dennoch sind Kinder und Jugendliche nun aufgerufen, sich sportlich zu betätigen: Gesucht wird nämlich die sportlichste Schule des Landkreises Greiz.

Schüler in Bewegung bringen

Es ist eine Aktion des Kreissportbundes, der Sparkasse Gera-Greiz, des Landkreises und der Ostthüringer Zeitung. „Es geht uns vor allem darum, dass Schüler wieder in Bewegung kommen und soziale Kontakte knüpfen“, erklärt Jan Koschinsky, Chef des Kreissportbundes, die Idee. Die Bewegungsarmut wachse zunehmend, die Pandemie und die damit einhergehenden Alltagseinschränkungen hätten die Situation noch verschärft.

Sportvereine würden häufig beklagen, dass ihnen der Nachwuchs fehlt. Koschinsky sei es deshalb wichtig, Kindergärten, Schulen und Vereine zusammenzubringen. „Das ist ja unsere Heimat. Und da gehören die OTZ und die Sparkasse eben auch dazu“, begründet er, wie es zu der Gemeinschaftsaktion gekommen war. Die Ostthüringer Zeitung war natürlich sofort dabei, ebenso die Sparkasse, die dankenswerterweise dafür sorgt, dass es für die Gewinner auch ein Preisgeld gibt. Der Sieger bekommt 800 Euro, der Zweitplatzierte 400 Euro und die drittplatzierte Schule 200 Euro. Prämiert werden jeweils die drei Erstplatzierten der Grundschulen, der Regelschulen und der Gymnasien. Die Pokale an die jeweiligen Gewinner sollen beim Ball des Sports, so er denn wieder stattfinden kann, übergeben werden.

Jede Schule kann Punkte sammeln, beispielsweise bei sportlichen Projekten, Crossläufen, Sportfesten oder der Teilnahme an Jugend trainiert für Olympia oder an den Kreisjugendspielen. Dafür wurde extra ein spezielles Wertungssystem erarbeitet. „Wir haben uns entschlossen, die Kreisjugendspiele bis Ende des Jahres zu verlängern, weil bislang ja nichts stattfinden konnte“, so der Kreissportbundvorsitzende.

„Nachwuchssport liegt uns sehr am Herzen. Deshalb unterstützen wir das Projekt, das der Kreissportbund aufgelegt hat, sehr gern“, sagt Uwe Müller, Pressesprecher der Sparkasse Gera-Greiz. Er fürchtet, dass der lange Lockdown Kollateralschäden nach sich zieht, nämlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit durch Bewegungsmangel.

Die jeweiligen Gewinnerschulen werden in der Ostthüringer Zeitung vorgestellt – jede kann sich auf einer kompletten Seite präsentieren.