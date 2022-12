Blick in das neue Zentrallager der Firma Dietzel Hydraulik in Löbichau. Geschäftsführer Robert Schwedler (l.) und SCM-Chef Timo Schneider.

Dietzel Hydraulik in Löbichau wappnet sich für Wachstum

Löbichau. Unternehmen bezieht an seinem Standort in großes Zentrallager. 70 Beschäftigte arbeiten dort im Zwei-Schicht-System.

Um für das geplante Wachstum des Unternehmens gewappnet zu sein, ist die Firma Dietzel Hydraulik an seinem Standort in Löbichau jetzt in ein bestehendes Zentrallager im dortigen Gewerbegebiet umgezogen. Es hat eine Fläche von 5.800 Quadratmetern, bietet 3.400 Palettenstellplätze sowie 16.000 Stellplätze für sogenannte Kleinlastträger. 70 Beschäftigte arbeiten hier im Zwei-Schicht-System.

Dietzel Hydraulik zentralisiert damit alle logistischen Prozesse unter einem Dach und verdreifacht die bisherige Lagerfläche. „Künftig werden wir alle Fertigungsbereiche vom neuen Zentrallager aus bedienen. Die Einführung einer neue Software erleichtert hier künftig unsere Kommissioniervorgänge“, so SCM-Chef Timo Schneider. JB