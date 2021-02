Digitaler Umbau der Schulen läuft langsam an

Links das Leihgerät, rechts der Laptop des Computerkabinetts an der Regelschule Schmölln. Die Technik ist ausreichend vorhanden, doch lieber hätte man die Kinder wieder an der Schule..

Schmölln/Dobitschen. Weil auch in der kommenden Woche nicht alle Schüler in die Schulen dürfen dürfen, steigt die Bedeutung der digitalen Ausstattung

„Der Traum ist erstmal über Bord geworfen“, sagt Steffi Kersten, Schulleiterin der Regelschule am Eichberg in Schmölln. Denn wegen des anhaltend hohen Inzidenzwertes müssen die Klassenstufen 7 bis 9 der Regelschule auch in der kommenden Woche im häuslichen Lernen verbleiben. Das wirft weitere Probleme auf, denn der Ausbau der digitalen Infrastruktur kommt an den Schulen längst nicht so schnell voran wie nötig.