Dobitschen wehrt sich gegen Schließungspläne

Die Nachricht schlug in Dobitschen ein wie eine Bombe: Vergangene Woche erhielten die Mitglieder des Kreistages einen Entwurf für den neuen Schulnetzplan zugeschickt, in welchem die Schließung der Regelschule Dobitschen für den Sommer 2021 vorgesehen ist. Anzeichen oder Hinweise hatte es in diese Richtung bislang nicht gegeben. Die Schulleitung sowie die Vertreter der Gemeinde erfuhren davon erst aus der Zeitung.

Schließung wäre Rückschlag für den ländlichen Raum

Bernd Franke, Bürgermeister von Dobitschen (parteilos). Foto: Andreas Bayer

„Ich habe gar kein Verständnis für diese Pläne“, sagt Dobitschens Bürgermeister Bernd Franke (parteilos). Selbst die Statistik des Landratsamtes besage, dass die Schülerzahlen der Regelschule steigen. „Schüler gehören zu ihren Lehrern in die Klassenzimmer und nicht in Busse“, ärgert er sich. „Von Stärkung des ländlichen Raumes erzählt jeder, aber umsetzen wollen sie etwas ganz anderes“, so Franke weiter. Im aktuellen Schuljahr sind 2535 Schüler im Landkreis mit Fahrausweisen ausgestattet, der Landkreis hat für den Schülertransport 2,125 Millionen Euro im Haushalt für 2020 eingeplant.

Für diesen Montag wurde an der Regelschule darum eilig eine erweiterte Schulkonferenz einberufen. Erweitert deshalb, weil neben den neun üblichen Vertretern aus Schülersprechern, Elternsprechern und Lehrern auch ehemalige Lehrkräfte und politische Mandatsträger eingeladen waren. Bis auf die AfD seien Vertreter aller Fraktionen des Kreistages zugegen gewesen.

Entwurf des Schulnetzplans erntet heftige Kritik der Kreisräte

Hans Jürgen Heitsch (FDP) schloss eine Zustimmung der beiden FDP-Abgeordneten ebenso aus wie Steffen Kühn (die Regionalen) für seine gesamte Fraktion, heißt es in der anschließend veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung von Regelschule und Gemeinde. Auch die ehemalige Landrätin Michaele Sojka (Die Linke) halte den jetzigen Entwurf nicht für zustimmungsfähig und kritisierte das Vorgehen der Kreisverwaltung scharf, indem sie die Kürze der Zeit, in der dies beschlossen werden soll, anprangerte. Der neue Schulnetzplan steht bereits am 31. März im Kreistag zur Abstimmung.

Doreen Rath (Bündnis90/die Grünen) äußerte ebenfalls, nicht zustimmen zu können und bestätigte auf Nachfrage, dass dies für die gesamte Fraktion aus SPD und Grünen gelte. Weiter heißt es, Schulleiter Tino Schädlich habe schon allein aufgrund zu erwartender Schülerzahlen und der geografischen Lage nie Zweifel an einem Fortbestand der Regelschule gehabt. Bürgermeister Franke und sein Stellvertreter Björn Steinicke (parteilos) betonten, dass eine Schule mit 30 Prozent Schülerzuwachs geopfert werden solle, während andere, die sich fast halbieren, gestützt würden.

Das Konzept enthalte inhaltliche Fehler

Würden die Pläne des Landratsamtes umgesetzt, überschritte man zudem in einem Drittel der Gemeinden des Schulbezirkes Dobitschen die zulässigen Schulwegzeiten. Auf weitere inhaltliche Fehler im Konzept wurde ebenfalls hingewiesen: So sei es falsch, dass in Dobitschen keine Turnhalle und kein Sportplatz zur Verfügung stünden und vergleichbare Wegsituationen in Schmölln vorherrschen. Es führte zu deutlicher Kritik, dass die Belange der Kinder in keiner Form berücksichtigt würden.

„Hier macht keiner Dienst nach Vorschrift“ äußerte der Schulleiter. Er bemängelte, dass aufgrund dieser Eigeninitiative und dem damit verbundenen unterdurchschnittlichen Unterrichtsausfall weitere Abordnungen in andere Schulen angefordert wurden. Michaele Sojka rief auf einer Internetplattform bereits dazu auf, sich gegen die Pläne zu wehren: „Der zuständige Schulausschuss dazu tagt am 23.3. - ich hoffe auf Proteste.“ Bereits am heutigen Mittwoch findet eine schon länger angekündigte Demonstration gegen den Lehrermangel im Altenburger Land vor dem Schulamt in Gera statt, von 15 bis 17 Uhr in der Hermann-Drechsler-Straße 1.