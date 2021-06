Dorfzukunft in Nobitz mit Brettspiel gestalten

Nobitz. Das „dorfnah“-Projekt kommt in die Ortsteile der Gemeinde.

Wie und womit wollen die Nobitzer aller 47 Ortsteile in Zukunft am liebsten nahversorgt werden? Das ist die große Frage, deren Beantwortung sich das Projekt „dorfnah“ schrittweise annähert.

Einer der wichtigsten Baustein in der Konzeptphase: Das extra entwickelte Brettspiel „Dorfinventur“, welches in den „dorfnah“-Testdörfern eigentlich schon längst hätte gespielt werden sollen. Aber die Rahmenbedingungen ließen es nicht zu – bis jetzt. Mit dem Start am letzten Juni-Samstag ist die Gemeinde auch die darauffolgenden vier Samstage für einen Nachmittag in jedem Dorf zu Gast und lädt dessen Bewohner zum Spielen ein, heißt es. Für das leibliche Wohl werde gesorgt, genauso wie für „sichere“ Rahmenbedingungen.

Wie viel „Fest“ es letztlich werden darf, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzen.

Die Termine:

26. Juni Saara/Lehndorf –

Vereinsheim

3. Juli Engertsdorf – Vereinsheim

10. Juli Flemmingen/Jückelberg/Wolperndorf – Gemeindezentrum Flemmingen

17. Juli Taupadel/Bornshain – Landgasthof Rauschenbach

24. Juli Klausa – Vereinsheim

Kurz nach Festbeginn jeweils um 14 Uhr starte die erste Spielrunde, nach dem Kaffeetrinken, gegen 16 Uhr, die zweite Runde.

Interessierte aus den „dorfnahen“ Dörfern, die gern mitspielen möchten, könnten sich telefonisch unter 0152/53715553, per E-Mail an post@dorfnah.de oder über Facebook anmelden.

Gleiches gelte für regionale Erzeuger und Manufakturen, die ihre Produkte an diesem Nachmittag mit einem kleinen Stand präsentieren möchten.

Um ein umfassenderes Bild zu den Wünschen und Vorstellungen einer guten Nahversorgung in ganz Nobitz zu erhalten, hat die Gemeinde jetzt auf der Projektwebsite www.dorfnah.de eine Online-Umfrage zum Thema gestartet. Diese sei offen für die Bewohner aller 47 Ortsteile und man wünsche sich eine rege Beteiligung.