Drei Märchenspiele auf Meeraner Bühne

Meerane. Zu den wenigen fahrenden Marionettentheatern in Mitteldeutschland gehört die Familie Kressig-Dombrowsky, die in der Meeraner Stadthalle, Achterbahn 12, drei Märchenspiele präsentiert: am Montag, 27. Januar, 16.30 Uhr „Der Froschkönig“, am Dienstag, 28. Januar, 16.30 Uhr „Berggeist Rübezahl“ und am Mittwoch, 29. Januar, 16.30 Uhr „Der gestiefelte Kater“ (Bild). Kinder zahlen fünf Euro pro Vorstellung, Erwachsene sieben Euro. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor dem Vorstellungsbeginn.