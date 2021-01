Drei neue Baustellen in Altenburg

Ab dem kommenden Montag fordern in der Skatstadt einige Verkehrseinschränkungen die Autofahrer heraus. So wird die voraussichtlich bis zum 5. Februar die Geraer Straße von Hausnummer 69 bis Hausnummer 116 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert und führt in beiden Richtungen über die Geraer Landstraße (L 1362), weiter über Göhren, Schwanditz, Altkirchen nach Schmölln und über die B 7 nach Altenburg. Grund für die Sperrung ist die Errichtung einer Trafostation und die damit verbundenen Anschlussarbeiten, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Straße Franzosengraben wird bis zum 29. Januar komplett gesperrt, die Zufahrt ist nur bis zur Hausnummer 37 möglich. Grund ist die Verlegung eines Gasanschlusses. Die Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbei geleitet.

In der Nordstraße wird ebenfalls ein kompletter Straßenabschnitt gesperrt. Im Bereich der Hausnummern 48 bis 50 werden Reparaturarbeiten an der Abwasserleitung durchgeführt. Daher wird der gesamte Bereich zwischen Gutenbergstraße und Spalatinpromenade für den Fahrzeugverkehr gesperrt sowie ein vorübergehendes Halteverbot eingerichtet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 12. März andauern.

Zudem werden am Dienstag, dem 26. Januar, Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt, und zwar am Theaterplatz und in der Marstallstraße. Daher wird es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz kommen. Gleichzeitig wird die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße wird dabei nicht möglich sein, in Gegenrichtung schon.