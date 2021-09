Drei Vereine aus dem Altenburger Land in die Endrunde geschickt

Altenburg/Schmölln. Verein des Jahres 2021: 13 Vereine aus dem Altenburger Land haben sich beworben.

Jetzt steht fest, wer in der Finalrunde im Wettbewerb Verein des Jahres 2021 im Altenburger Land ist: Am Dienstag hat die Jury, bestehend aus Vertretern der Sparkasse Altenburger Land und der Ostthüringer Zeitung, drei Vereine in die Endrunde geschickt.

Es sind der Kirchbauverein St. Nikolai Schmölln, der Rasensportverein Altenburg sowie der Shotokan-Karate-Dojo Sakura Meuselwitz.

Andreas Hohlfeld, Vorstandsmitglied der Sparkasse, Mitarbeiterin Petra Plinsch sowie Katja Grieser von der OTZ haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Immerhin mussten sie aus 13 Vereinen drei Finalisten auswählen. Beworben hatten sich Vereine aus den Bereichen Sport, Soziales und Kultur, auch Förder- und Feuerwehrvereine hatten sich angemeldet. Die drei Vereine, die nun um den Sieg kämpfen werden, stellen wir in unserer Zeitung vor – pro Verein reservieren wir eine komplette Zeitungsseite.

Ehrung auf dem Schmöllner Amtsplatz

Danach sind Sie, liebe Leser, gefragt: Auf dem Coupon, der in Ihrer Ostthüringer Zeitung zu finden sein wird, kann jeder seinen Favoriten ankreuzen. Auf der Webseite der Sparkasse ist die Abstimmung online möglich. Vom 24. September bis 6. Oktober kann gewählt werden. Der Sieger wird schließlich in der Sparkassen-Filiale auf dem Schmöllner Amtsplatz gekürt.

Dass sich Mitmachen lohnt, dafür sorgt die Sparkasse. Der Gewinner kann sich über 1000 Euro freuen, Zweit- und Drittplatzierten über 500 beziehungsweise 250 Euro.

Aus allen Einsendungen werden zudem fünf Teilnehmer gezogen und erhalten je ein Präsent. Deshalb bei der Abstimmung auch eine Telefonnummer angeben, unter der wir Sie erreichen können. Denn auch Sie sollen dabei sein, wenn wir den Sieger küren.