Drei Fragen an Dringliches am offenen Fenster

Schmölln. Mehr als ein Jahr Corona-Pandemie mit Lockdown sowie Kurzarbeitergeld, Jobverlust und Einnahmeausfälle in vielen Bereichen der Wirtschaft und für zahlreiche Menschen in der Schmöllner Region. Geschäftsführer Kristian Blum über Auswirkungen auf die Mietzahlungen im Verantwortungsbereich der Wohnungsverwaltung Schmölln

Verzeichnet die Wohnungsverwaltung Schmölln wachsende Mietrückstände?

Nein, nicht mehr als sonst oder vor der Pandemie. Generell haben wir, wie jedes andere Wohnungsunternehmen, unsere Pappenheimer, bei denen die Zahlungsmoral zu wünschen übrig lässt. Aber deren Zahl hat in den vergangenen zwölf, dreizehn Monaten nicht zugenommen.

Ist die Wohnungswirtschaft in Schmölln also coronakrisenfest?

Das möchte ich so nicht sagen. Schließlich kann ich nicht in die Glaskugel schauen. Aber die Branche der Wohnungswirtschaft ist eher eine nachgeordnete. Bei uns kommt eine Krise mitunter erst dann an, wenn sie in anderen Wirtschaftsbereichen schon längst grassiert oder wieder abebbt.

Wie macht sich die Corona-Pandemie bei der Wohnungsverwaltung Schmölln bemerkbar?

Bei uns in der Bergstraße herrscht praktisch Besuchsverbot. Erreichbar sind wir per E-Mail oder Telefon, das eine oder andere Dringliche habe ich mit einem Gespräch am offenen Fenster geklärt. Besonders jedoch achten wir auf den Gesundheitsschutz unserer Handwerker. Befindet sich ein Mieter in Quarantäne und hat einen tropfenden Wasserhahn, muss die Reparatur auch mal warten. Schwere Havarien könnten in solchen Fällen unter Hygienevollschutz mit allem Drum und Dran behoben werden. Aber zum Glück hatten wir einen solch Fall bis dato nicht. jabo