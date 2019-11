Drogendelikte in Altenburg erreichen Höchststand

„Die nächste Landesregierung muss das Drogenproblem in Thüringen endlich entschlossen angehen. Wir brauchen einen Aktionsplan mit konsequenter Polizeiarbeit, vernünftiger Suchtprävention und wirklicher Hilfe für die Betroffenen”, sagt Christoph Zippel, der für die CDU im Kreis- sowie Landtag sitzt. Altenburg sei gerade beim Thema Crystal Meth durch die Nähe zu Leipzig und Chemnitz besonders betroffen.

Er verweist auf das Ergebnis seiner aktuellen parlamentarischen Anfrage an das Thüringer Innenministerium: Im Jahr 2018 ist die Zahl der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Landkreis Altenburger Land mit 778 Straftaten auf einen neuen Höchststand gestiegen (2016: 496 Straftaten, 2017: 683).

Zippel sieht die Stärkung von Polizei, Zoll und Gerichten als Schlüssel im Kampf gegen die Drogenkriminalität an. „Unsere Thüringer Polizei braucht 1500 Neueinstellungen in den nächsten fünf Jahren. Außerdem muss mehr Personal an unseren Gerichten eingestellt werden, um die Strafverfahren zu beschleunigen. Eine Abschreckungswirkung gibt es nur, wenn die Strafe tatsächlich auf den Fuß folgt. Dass aktuell viele Verfahren eingestellt werden, ist gerade deshalb das absolut falsche Zeichen.“

Dem widerspricht Frank Tempel, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag. Er ist Polizist und war von 2010 bis 2017 drogenpolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion. „Was die Polizei braucht, sind mehr personelle Ressourcen, um mehr Druck auf die Herkunftsquellen auszuüben“, sagt er. Die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik sagten nur aus, wie stark der Kontrolldruck sei. „Das ändert aber nichts am Problem“, so Tempel.

Die Masse der Verfahren werde außerdem deshalb eingestellt, weil es sich dabei um den Besitz von Betäubungsmitteln im Kleinstmengenbereich handele. Der bloße Konsum sei ein selbstschädigendes Verhalten, daher habe die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen kein Interesse an einem Strafverfahren.

Dass die Anzahl der Drogenkonsumenten steige, vermutet auch Anja Teumer, Teamleiterin der Suchtberatung Horizonte in Altenburg und Schmölln. „Es kommen von Jahr zu Jahr mehr. Wir wissen natürlich auch, dass wir einen Großteil der Konsumenten nicht erreichen“, sagt sie. Auffällig sei der Anstieg bei Konsumenten von illegalen Drogen, die inzwischen 32 Prozent der Klienten in der Suchtberatung ausmachen. Dabei bilde Crystal Meth einen großen Schwerpunkt, mit 22 Prozent hat mehr als jeder fünfte Hilfesuchende Probleme mit dieser Droge. Der Schwerpunkt bei dieser Konsumentengruppe liege im Altersbereich von 20 bis 40 Jahren. „Die sind meist erst mit Mitte 20, Anfang 30 bereit, an sich und ihrer Sucht zu arbeiten“, sagt Teumer.

778 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Landkreis Altenburger Land 2018

Sie beobachte auch eine extrem hohe Beschaffungskriminalität im Landkreis. Von den 457 Personen, die vergangenes Jahr die Beratungsstelle aufgesucht haben, hätten sich 67 aufgrund von Auflagen der Polizei und der Justiz gemeldet. Das werde sich im laufenden Jahr aber noch extrem verschieben, weil ein Umdenken eingesetzt habe. „Die Jugendgerichtshilfe schickt jetzt viel häufiger Jugendliche zu uns, damit gar nicht erst problematische Konsummuster entstehen.“ Im Januar wird das Team von Horizonte darum um eine Fachkraft aufgestockt. „Weil mitunter Wartezeiten von bis zu sechs Wochen entstanden sind“, so Anja Teumer.

Dass sich an dem Anstieg der Drogendelikte bei einer Fortsetzung der von Ramelow geführten Landesregierung nichts ändern würde, zeige laut Zippel ein Blick in das Wahlprogramm der Linken zur Landtagswahl. „Dort finden sich neben dem Ausbau des sogenannten Drug-Checking, bei dem Drogenkonsumenten ihre Rauschmittel auf Wirkstoffgehalt und Zusammensetzung testen können, auch die Legalisierung von Cannabis und die Abgabe harter Drogen an Abhängige. Außerdem will Die Linke eine – so wörtlich – wertfreie Behandlung des Themas im Unterricht und den Ausschluss der Polizei von der Suchtprävention an Schulen. Jetzt soll die linke Drogen-Verharmlosung also sogar unseren Schulen aufgedrückt werden”, kritisiert Zippel.

„Qualitativ gute Prävention“ nennt hingegen Frank Tempel als bestes Mittel, gegen Drogenkonsum vorzugehen. Damit sei explizit nicht der Revolution Train gemeint, der zwar Erwachsene beeindrucke, aber wegen seiner rein abschreckenden Wirkung nicht nachhaltig auf Jugendliche wirke, so Tempel. Die Linke habe darum auch einen Antrag im Kreistag eingereicht, um etwa Schulsozialarbeiter flächendeckend an allen Schulen im Landkreis zu installieren. Das sei auch über Landesmittel umsetzbar. Außerdem wolle man stärkere Präventionsarbeit fest im Haushalt verankern. „Herr Zippel kann uns da gerne im Kreistag unterstützen“, sagt Tempel.