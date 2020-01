Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drogenfunde nach Musikveranstaltung - Polizeieinsatz nach eskalierter Party - Schmierereien

Drogenfunde und Festnahme nach Musikveranstaltung

In der Nacht zu Sonntag fand in einem Club in Kotteritz bei Nobitz die elektronische Musikveranstaltung „8 Jahre Kopf & Hörer“ statt. Bei der Abreisekontrolle am Sonntagmorgen stellten Polizeibeamte jedoch mehrere Personen am Altenburger Bahnhof, die Drogen mit sich führten. Für einen 27-jährigen lief es besonders schlecht, da sich herausstellte, dass gegen ihn zudem ein Haftbefehl vorlag. Der junge Mann wurde festgenommen und beim Amtsgericht vorgeführt.

Party eskaliert: Mehrere Polizei-Streifen im Einsatz

Bei einer privaten Party, kam es am späten Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einigen Gästen. Zwei 19-jährige Brüder aus Gera hatten betrunken auf andere Gäste eingeschlagen, so dass zwei Männer im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, um die Situation zu beruhigen. Gegen die Schläger wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Serie von Graffiti-Schmierereien

In der Nacht zu Samstag trieben ein oder mehrere Graffitisprayer ihr Unwesen. So wurden insgesamt 18 Scheiben von Haltestellenunterständen vor der Regelschule mit Farbe besprüht. Weiterhin wurde die Fassade des Gebäudes der evangelisch freikirchlichen Gemeinde und die eines Getränkemarktes in der Altenburger Straße großflächig beschmiert. Auf Grund der ähnlich verwendeten Muster geht die Polizei vom selben Tätern aus. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.