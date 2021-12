Bünauroda. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Am Dienstag im Zeitraum von 14.30 - 21.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Breitenhainer Straße in Bünauroda bei Meuselwitz die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Dabei wurden laut Polizei 59 Verstöße festgestellt. 49 Fahrer müssen mit einem Verwarngeld und zehn Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen