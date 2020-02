Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigentumswohnungen in Kostitz bei Auktion

Im Starkenberger Ortsteil Kostitz werden mehrere Eigentumswohnungen in Blöcken in der Langen Straße bei einer Auktion angeboten. Kaufinteressierte können sich für die teils vermieteten Wohnungen in der Langen Straße 2 a, 3 a sowie 8 b und c entscheiden. Es handelt sich hierbei um Wohnungen eines privaten Eigentümers. Die Auktion ist am 28. Februar ab 11 Uhr in Leipzig im NH-Hotel Messe, Fuggerstraße 2, angesetzt.