Ein Abend über Altenbourg in Altenburg

Er ist kein Unbekannter und doch kennt den Mensch kaum einer. Manch einer ist ihm über den Weg gelaufen, hat mit ihm gesprochen, aber kannte er ihn? Die Rede ist von Gerhard Altenbourg.

Der Künstler Gerhard Altenbourg (Ströch) stand am Freitagabend im Mittelpunkt der Veranstaltung unter dem Titel „Künstler, Bruder, Außenseiter - Auf den Spuren von Gerhard Altenbourg“ der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Altenburg.

Fast fünfzig Interessierte waren der Einladung der Gemeinde gefolgt. Konzentriert lauschten die Gäste den Ausführungen der Referenten und zeigten sich am Ende fasziniert berührt.

Ein Mitglied der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Altenburg

Moritz Allersmeier, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Altenburg, begrüßte die Gäste und begann über die Spuren Gerhard Altenbourgs in der Gemeinde zu sprechen. Er selbst kannte ihn nicht. Erst im Oktober 2016 kam er nach Altenburg. Allersmeier zeigte seine Begeisterung über Altenbourg und freute sich, „dass ich die Einleitung übernehmen darf, obwohl ich ihm niemals begegnet bin.“ Er sprach von seiner Gemeinde und dem Neubau in der Zeitzer Straße und erzählte den Anwesenden, dass Gerhard Altenbourg ebenfalls Mitglied der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Altenburg war. „Er hatte sich bewusst dafür entschieden“, sagt Allersmeier. Mit 13 habe er sich taufen lassen. Allersmeier wusste zu berichten, dass Altenbourg ein „bemerkenswertes Auftreten in der Gemeinde“ hatte. Und er empfahl den Gästen, im Johannisgraben 3a einmal vorbeizuschauen. Heute Domizil des Vereins New Generation haben einst die Baptisten dieses genutzt. Und Kenner Altenbourgs würden auf die erhalten gebliebene Empore zeigen und sagen „Da oben hat er gesessen.“

Ein Zimmer im Wohnhaus von Gerhard Altenbourg (1926-1989), aufgenommen 2016 in Altenburg. Das in den 1930er Jahren erbaute Haus wurde bis zu seinem Tod Wohn-, Arbeits- und Rückzugsort. Foto: Martin Schutt / dpa

Das Wohnhaus muss öffentlich werden

Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums Altenburg und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gerhard Altenbourg, berichtet über Zusammenhänge von Museum, Stiftung und Gesellschaft. Lässt wissen, dass die Altenburger Stiftung „mit drei Vorstandsmitgliedern die wohl kleinste Stiftung Deutschlands ist“ und das im Gästebuch des Lindenau-Museum Beschwerden zu lesen waren, wenn der Altenburger Künstler umgehängt oder gar nicht zu finden war. Er gibt Rück- und Ausblick auf die Arbeit der Dreiheit – Lindenau-Museum, Stiftung und Gesellschaft – um Gerhard Altenbourg. Und verrät, das Altenbourg künftig im Marstal seinen Platz bekommen wird.

Der Nachlass des Künstlers, zu dem auch dessen ehemaliges Wohnhaus im Braugartenweg gehört, wird von der Stiftung Gerhard Altenbourg betreut. 2013 nach dem Tod der Schwester Anneliese Ströch, die bis dahin in dem Haus wohnte, hat die Stiftung ihre Arbeit aufgenommen.

Das Wohnhaus, das als Gesamtkunstwerk bezeichnet wird, soll für die Öffentlichkeit geöffnet werden, erklärt Krischke. „Wir haben die Verpflichtung, das Haus zu öffnen“, betont er. Seit 2014 wird das Inventar und der Nachlass erfasst, und es wird ein denkmalpflegerisches Gutachten für das Haus erstellt.

Über die immense Arbeit gab am Freitagabend Inge Grimm, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung, einen Eindruck. Sie wusste noch genau, wann sie zum ersten Mal einen Fuß über die Schwelle des Hauses tat. „Am 14.8.2014, das war ein Donnerstag, machte ich den ersten Schritt im Braugartenweg 11“, erzählt sie. Dann nennt sie Zahlen. Zahlen, die kaum zu fassen sind. Zahlen wie 5000 Grafiken, sowie rund 10000 Briefe - Briefe die zwölf große Leitz-Ordner füllen. Sie zeigt Bilder der Bibliothek und lässt wissen, das in fast jedem der Unmengen Bücher, die nicht nur in Regalen standen sondern auch große Berge im Raum bildeten, Zettel zu finden waren. Notizen, Gedichte, Skizzen, Bemerkungen... alles muss erschlossen werden.

Ein Fass ohne Boden im positiven Sinn, wie einst Krischke sagte. Altenbourg sei zwar einer der großen Künstler des 20. Jahrhunderts, aber in der Rezeption seines Werkes gebe es noch viel Luft nach oben.

Den Fußabtreter aus Metall vor dem Wohnhaus von Gerhard Altenbourg (1926-1989) ziert in runden Buchstaben die Inschrift "ora et labora" (bete und arbeite). Foto: Martin Schutt / dpa

Altenbourg war auch ein Mensch

Um Altenbourg nicht nur als Künstler sondern auch als Mensch zu erschließen, hat Barbara Högl, Filmemacherin und Projektentwicklerin 2016/17 ihre Arbeit aufgenommen. Sie präsentiert Berichte von Weggefährten Altenbourgs im Zeitzeugenarchiv. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sie 30 Stunden Rohmaterial zusammen, 22 Interviews im Kasten. Ausschnitte aus neun Interviews zeigte sie Freitagabend. „Wir wollen eine Wiederbelebung. Gerhard Altenbourg wieder ins Licht setzen“, erklärt sie. In den gezeigten Interviews fielen Zitate wie: „ein seltsamer Kauz“, „schwierig, ihn gleich bei der Begrüßung sympathisch zu finden“, „das Gespräch wurde sehr rasch sehr persönlich“, „Er war ein Eremit in seinem Haus, in seinem Leben.“, „das war eine besondere Erscheinung“, „unglaublich sympathisch und gut informiert“, „der wusste alles“, „sein Aufzug war außergewöhnlich“.

Applaus. Die Besucher der Veranstaltung waren gerührt. Högl konnte schon mit diesen Ausschnitten, Altenbourg wieder ins Licht setzen.