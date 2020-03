Ein echtes Geschenk

Auch das gibt es in Zeiten von Corona-Pandemie und Stillstand des öffentlichen Lebens. Die Kirchgemeinde Jonaswalde im Landkreis Altenburger Land erfreut sich über anhaltende Spendenfreudigkeit, damit die Opitz-Orgel wieder erklingen kann. Die gute Nachricht aktuell: Auch Fördergelder für dieses Projekt fließen.

Mit Blick auf die eher kleine Kirchgemeinde Jonaswalde ist das eine echte Schlagzeile. Zumal Jahre der Vorbereitung und noch mehr Engagement nötig waren, damit die Orgel-Restaurierung überhaupt gelingt.

All das wäre jedoch nichts, wenn sich die Mitstreiterinnen und Mitstreiter um Birgit Salomon nicht auf all jene verlassen könnten, denen die Kirche Jonaswalde und die Opitz-Orgel dort mindestens ebenso am Herzen liegt, wie dem Kirchgemeinderat selbst. Und das sind viele Einwohner und Firmen aus Jonaswalde und Nischwitz sowie aus angrenzenden Ortschaften. Die wenigsten davon sind stramme Kirchengänger oder Gottesdienstbesucher.

Doch weil die Kirche zum Dorf gehört, geben alle gern und helfen, wo sie können.