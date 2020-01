Ein Hoch auf das Handwerk

Was wären Denkmalbesitzer oder Schlossherren ohne Handwerker? Ganz schön aufgeschmissen.

Die Fachleute verstehen ihre Arbeit, sind erfindungsreich, wenn es um die Verknüpfung von Alt und Neu geht. Sie arbeiten mit Liebe zum Detail, sie nehmen zeitraubende Filigranarbeit und aufwendige Vorbereitungen in Kauf, damit am Ende alles passt. Kein Wunder also, wenn Uwe Strömsdörfer, Museumschef im Altenburger Residenzschloss, so froh ist über den guten Draht nach Greiz. Der Familienbetrieb Schenderlein existiert in vierter Generation.

Dabei gehört der Kachelofenbauer zu den aussterbenden Handwerksberufen. Mario Schenderlein setzt mit seiner Arbeit die Familientradition des Greizer Unternehmens zwar fort, weshalb es 2021 sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Doch die Lücke in seiner Branche wird seit Jahren größer.

Warum das so ist, kann man an den Schenderleins beispielhaft festmachen. Der junge Firmenchef erhält seinen Betrieb inzwischen als Alleinmeister am Leben. Er ist Handwerker, Büroangestellter und Arbeitsorganisator in einer Person. Vielsagend ist ebenso die Tatsache, dass es für Ofenbauer in ganz Ostdeutschland nur eine einzige Berufsschule gibt. Und die befindet sich in Sömmerda.