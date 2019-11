Ein Leben lang mit der Feuerwehr verbunden

„Die freundschaftliche Bindung unter den Kameraden, auch über das jährliche Treffen hinaus, ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und gerade deswegen ein Aushängeschild für die Feuerwehr und das gemeinsame Miteinander in der Gesellschaft“, sagt Andreas Hofmann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Altenburger Land, zu den 160 Feuerwehrveteranen, die in der Nobitzer Mehrzweckhalle am Treffen der Alters- und Ehrenkameraden teilnahmen. Heute noch sind sie am Leben in ihren Wehren interessiert. Sie kümmern sich um die Traditionspflege und unterstützen die Wehren bei vielen Aktivitäten. Landratsbeigeordneter Carsten Helbig (SPD) wies auf die hohe Einsatzwertigkeit der Wehren hin: „Zum Jahresende 2018 mussten unsere Feuerwehren zu 1759 Einsätzen ausrücken. Jeweils zu 238 Brandeinsätzen und 1036 Hilfeleistungseinsätzen. Das waren 600 Einsätze mehr als im Jahr zuvor.“ Im Landkreis agieren eine Berufsfeuerwehr, 66 freiwillige Feuerwehren, einschließlich der Ortswehren, mit 1290 Aktiven und 750 Alters- und Ehrenkameraden sowie 35 Jugendfeuerwehren mit 450 Mädchen und Jungen.

Der 81-jährige Gerhard Jentsch ist Mitglied der Feuerwehr Lumpzig und erzählte, vor allem mit Sicht auf die heutige moderne Ausrüstung: „Mit 15 bin ich der Wehr in Großbraunshain beigetreten. Damals rückten wir vorerst noch mit einem Traktor, an dem der Schlauchwagen hing, aus. Sirenen kamen auch erst später zum Einsatz. Bis dahin nahm ein Hornbläser die Alarmierung vor.“ Der 82-jährige Jürgen Müller von der Feuerwehr Windischleuba nahm mit weiteren vier Kameraden am Treffen teil und erinnerte an echt belastende Einsätze bei schweren Verkehrsunfällen mit Toten. „Unvergesslich bleibt mir unter anderem der kräftezehrende Einsatz unserer Feuerwehren beim Hochwasser 2013. Auch Feuerwehrfrauen schleppten Sandsäcke und standen knietief im Wasser“, so Hendrik Läbe (SPD), Bürgermeister von Nobitz. Viel Spaß hatten die Veteranen schließlich am Auftritt der Double-Rockröhren Suzi Quatro und Chris Norman.