Ein Mehrzweck-Sportplatz in nur anderthalb Wochen

In nur anderthalb Wochen haben die Einwohner von Posterstein in Eigeninitiative einen Mehrzweck-Sportplatz errichtet. Auf der Fläche unterhalb des Herrenhauses können dann Volleyball, Fußball und Badminton auf Sand gespielt werden.

„Einer hilft dem anderen, am Ende haben alle etwas davon“, bringt es Bürgermeister Stefan Jakubek (parteilos) auf den Punkt. Es erfüllt ihn mit Freude, dass der neue Sportplatz auf dem Burgberg in Rekordzeit weitgehend fertig geworden ist. „Allerdings ist die Situation momentan so, dass wir nicht weiterkönnen, wegen der Corona-Auflagen“, sagt Kai Hollmann. Er koordiniert die Bauarbeiten und geht davon aus, dass man noch etwa einen Monat Arbeit vor sich habe, weil maximal zwei Personen dort zu Gange sein dürfen.

Hauruck-Aktion von jetzt auf gleich

Den Gedanken, ein solches Sportfeld anzulegen, gebe es schon seit einigen Jahren, so Mirjam Hollmann. Ausgehend von den ansässigen Vereinen, die den jährlichen Winterzauber in der Neuen Scheune Posterstein organisieren. Von den Einnahmen haben in den vergangenen Jahren unter anderem auch der Kindergarten oder der Feuerwehrverein profitiert.

Die Fundamente der beiden Netzpfosten werden in den nächsten Tagen noch unter dem Sand verschwinden. Foto: Andreas Bayer

„Da kam eines Tages der Gedanke auf, es wäre doch schön, wenn wir einen Volleyballplatz im Dorf hätten, um die Bewegungsfreude der jungen Menschen zu bereichern“, sagt Mirjam Hollmann. Als der von ihr geleitete Kindergarten „Burggeister“ sich 2018 auf den Weg machte, um Thüringer Eltern-Kind-Zentrum zu werden, wurde der Gedanke wieder aufgegriffen. Vorigen Herbst sei dann die Entscheidung gefallen, dass man im Frühjahr loslegen will.

„In einer Hauruck-Aktion wurde dann vom einen Tag auf den anderen angefangen“, schildert sie. Bei einem Treffen zum Eltern-Kind-Fußball am 15. März habe man den Entschluss gefasst loszulegen. „Das war am Sonntag Vormittag. Am Nachmittag wurde ausgemessen und am Montagfrüh trat schon der Minibagger in Aktion“, sagt Mirjam Hollmann. Wie es in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft eben sei, hätten sich viele nach Möglichkeit eingebracht.

Übergabetermin steht noch in den Sternen

Ein Nachbar habe eine Rüttelplatte organisiert, einer brachte Beton für die Fundamente der beiden Pfosten. „Bis zu zehn Leute haben an einem Strang gezogen“, ist Hollmann stolz auf das Erreichte. Von früh bis spät seien immer zwei Leute beim Ausbaggern zugange gewesen. Weitere Helfer wirkten unterstützend im Hintergrund. Eine rund zehn mal zwanzig Meter große Fläche habe man 55 Zentimeter tief ausgehoben, schildert Stefan Jakubek. Eine zehn Zentimeter starke Schicht Frostschutzkies ist bereits eingebaut.

Innerhalb einer Woche sei ganz viel gewachsen, so dass man jetzt nur noch auf den Sand warte. Der kommt auf acht Lkw verteilt, insgesamt 160 Tonnen, und wird ab Mittwoch erwartet. „Ringsum müssen wir auch noch alles schick machen und die ganzen Erdhaufen beseitigen“, sagt Hollmann. Wegen der strengen Auflagen sei es derzeit ohnehin so, dass man keine feierliche Übergabe planen könne. Auch darf der Platz bis mindestens zum 19. April nicht genutzt werden.

Die Gemeinde kostet der neue Sportplatz keinen Cent. Rund 600 Euro von den Einnahmen des Winterzaubers sind hineingeflossen, das Volleyballnetz sowie die Umrandung wurden aus Fördermitteln des Eltern-Kind-Zentrums finanziert. Künftig dürfen sich die Sportfreunde des Ortes, aber auch aus dem gesamten Umland über eine Spielfläche für Beach-Volleyball, -Soccer und -Badminton freuen.