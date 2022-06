Eine Ausstellung in Altenburg, die Fragen stellt: „Lasst mich ich selbst sein“

Altenburg. Wanderausstellung zu Anne Franks Lebensgeschichte in der Aula des Altenburger Friedrichgymnasiums

„Lasst mich ich selbst sein“ heißt die Ausstellung zu Anne Franks Lebensgeschichte, die am Dienstag, 21. Juni, in der Aula des Friedrichgymnasiums Altenburg eröffnet wurde.

Vor der Eröffnung wurden zehn Jugendliche aus unterschiedlichen Schulen des Altenburger Landes in einem zweitägigen Seminar als Peer Guides ausgebildet, um Schulklassen und Jugendgruppen durch die Ausstellung des Anne Frank Zentrums begleiten zu können. Das Eröffnungsprogramm haben die jugendlichen Peer Guides mit Musik, Texten und Zitaten aus dem Tagebuch der Anne Frank selbst gestaltet. Bis zum 8. Juli ist die Ausstellung in der Aula des Friedrichgymnasiums zu sehen.

Die Wanderausstellung ist ein interaktiver Lernort zur Geschichte von Anne Frank (1929-1945). Sie erzählt von Anne Franks Leben und ihrer Zeit: Von den ersten Jahren in Frankfurt am Main und der Flucht vor den Nationalsozialisten in die Niederlande, über die Zeit in Amsterdam, ihr Leben im Versteck bis zu ihrer Entdeckung, ihrer Deportation und den letzten sieben Monaten in den Lagern Westerbork, Auschwitz und Bergen-Belsen. Viele private Fotos geben einen intimen Einblick in das Leben von Anne Frank, ihrer Familie, Freunden und Freundinnen. In einem zweiten Teil wendet sich die Ausstellung direkt an Jugendliche mit aktuellen Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung: Wer bin ich?, Wer sind wir? und Wen schließen wir aus? Ausgehend von der Frage „Was kann ich bewirken?“ ermutigt die Ausstellung die Besucher und Besucherinnen zu eigenem Engagement.

geöffnet Mo-Fr 14-17 Uhr