Eine Funk-Party mit Extra-Schmankerl in Altenburg

Altenburg. Etwas Wärme und Schwung in den neblig-kalten November zu bringen, war ein Anliegen vom Jazzklub Altenburg, das mit dem Konzert der bunt zusammengewürfelten Band Funkdienst am Sonnabend im Weindepot erreicht wurde. Der Kulturverein und Weindepot-Chef Alex riefen und die Musikfans kamen in Scharen, so dass die Temperaturen ziemlich rasch in sommerliche Höhen kletterten. Eingeheizt hatten bereits ab 20 Uhr die beiden Bataclan-DJs aus Chemnitz, die von Funk bis hin zu 80-er-Dancefloor-Hits alles im Plattenkoffer hatten, was das Party-Volk auf die Tanzfläche lockt. Die zwei sorgten bis weit in die Nacht für einen erhöhten Kalorienverbrauch im Weindepot.

Kurz nach 21 Uhr betraten dann die sieben Herren von Funkdienst die Bühne. Erst gab es ein recht ausgedehntes Intro, aber als Sänger Sebastian endlich seinen Weg ans Mikrofon gefunden hatte, hob die Funk-Party-Rakete so richtig ab. Die Musiker aus Mainz, Schweinfurt und London brachten die Füße zum Mitwippen und die Hüften zum Kreisen. Ein treibender Schlagzeug-Beat von Johannes Jares-Schurz sowie Bassist Mühlhofer und Keyboarder Waldeck in Hochform trieben die vier vorne ordentlich an. Nur leider merkte man dann bei den Bläsern eben doch, auch wenn Sänger Sebastian öfter mal tapfer am Saxofon mit aushalf, dass der krankheitsbedingte Ausfall von Trompeter Stefan Schalanda ein wenig Druck weggenommen hatte. So richtig Dampf kam im zweiten Set in Form von Manuel Struffolino auf die Bühne. Der ist Schauspieler am Theater Altenburg Gera, stand an dem Abend erst noch in Gera in Monty Python’s Spamalot auf der Bühne, fuhr danach schnell nach Altenburg zurück, um dort dann seine Kollegen am Mikrofon zu unterstützen. Zwei Songs, in denen Struffolino alles rausließ und spätestens beim funky Cover „Bella ciao“ lag der Band das komplette Publikum zu Füßen. Beim Jazzklub Altenburg geht es im Dezember Schlag auf Schlag weiter: Am 5. Dezember wird die Reihe „Kleine Helden“ im Polibistro mit Werner Neumann (Gast: Stephan Bormann) fortgesetzt und am 7. Dezember spielt das Jazz-Rock-Trio Malstrom im Paul-Gustavus-Haus. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.