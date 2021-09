Kunden in die Altenburger Innenstadt zu locken, ist das Ziel der Aktion „Heimat shoppen“.

Einkaufen in Altenburg soll zum Erlebnis werden

Altenburg. Die Aktion „Heimat shoppen“ lädt am Freitag und Samstag in die Innenstadt ein.

Am Freitag und Samstag lädt Altenburg zum „Heimat shoppen“ in die Innenstadt ein. Unterstützt vom Gewerbeverein Altenburg und dem Citymanagement haben Händler, Gastronomen und Handwerker ein vielseitiges Programm vorbereitet.

An beiden Tagen gibt es neben Verkostungsangeboten und Überraschungsaktionen auch Modetipps. Am Samstag kann man unter anderem beim Hula-Hoop-Workshop mitmachen oder bei Livemusik und einem bunten Kinderprogramm das Altstadt-Fair genießen.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Heimat shoppen“ ist eine bundesweite Initiative der Industrie- und Handelskammern (IHK), die in der dritten Auflage in Ostthüringen stattfindet. Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebookseite von „Heimat shoppen in Thüringen“ sowie auf der Webseite der Ostthüringer IHK.

Händler für lebendige Städte wichtig

„Heimat shoppen“ will die Bedeutung der örtlichen Gewerbetreibenden für lebendige Städte herausstellen. Es gehe auch darum, jeden für das eigene Lebensumfeld zu sensibilisieren. Kern der Marke sind die Aktionstage, an denen der stationäre Handel und mit ihm die Dienstleister und Gastronomen im Mittelpunkt stehen und ihre Stärken ausspielen sollen.