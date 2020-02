Einmal im Monat öffnet Schmöllner Verein seine Türen

Ganze drei Stunden lang stand sie am Sonnabend offen, die Tür zu den Räumen des Heimat- und Verschönerungsvereines Schmölln. Zum ersten Mal und künftig an jedem dritten Sonnabend im Monat soll das so sein.

Dann heißen die Vereinsmitglieder von 13 bis 16 Uhr Gäste, Interessierte, Mitglieder und Freunde in ihren Räumen auf der Rückseite des Hauses Am Brauereiteich 1 willkommen. Zu den ersten Gästen gehörten am Sonnabend Traudel Petrus und Detlef Meinhardt. „Zwei Ur-Schmöllner“, wie Vereinsmitglied Bernd Leickert sie nennt. Meinhardt hatte bei seinem Besuch eine Blechdose im Gepäck. Gefüllt mit Fotos und Dias, darauf Schmölln in den 50er bis 90er Jahren. Das ließ die Herzen der Vereinsmitglieder höherschlagen.

Der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln hat bereits eine CD veröffentlicht. Foto: Tina Puff

Denn genau das ist es, was der Verein sammelt, zusammenträgt, archiviert - das alte Schmölln soll vor allem für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Wolfgang Spreer hat zum Beispiel Material eines alten Schmöllner Filmstudios digitalisiert. Der entstandene Film zeigt zum Beispiel das Pfefferbergfest, das es so nicht mehr gibt, wie Leickert wissen lässt.

Da das Originalmaterial keinen Ton hatte, wertete Spreer den Film mit Musik auf. Mittlerweile gibt es Bücher, CDs und Filme von denen auch einige verkauft werden. In den Räumen hängen vor allem Bilder und Fotos der Stadt. Sie zeigen Schmölln von damals und heute, Veranstaltungen von früher und jetzt, Gebäude von einst, die es heute nicht mehr gibt.

Die beiden Ur-Schmöllner begannen beim Betrachten der vielen Fotos gemeinsam mit Leickert und Ingrid Hennigs, stellvertretende Vereinsvorsitzende, in der Vergangenheit zu schwelgen. Erzählten unter anderem von Bahnübergängen, über die sie huschten und von der Polizei erwischt wurden. Sie waren versetzt in eine andere Zeit.

Vor gut zwei Jahren bezog der Verein die Räumlichkeiten an der Hinterseite der Johann-Friedrich-Agricola- Musikschule. Die Räume wurden in Eigenleistung von den Mitglieder auf Vordermann gebracht und eingerichtet. „In der ersten Zeit kamen viele Interessenten, jetzt ist es zwar etwas ruhiger geworden, aber wir haben nach wie vor Anfragen von Schulklassen, ehemaligen Schmöllner, die wieder einmal zu Gast in unserer Stadt sind, und älteren Schmöllnern, von Geburtstagsfeiern und Klassentreffen.“, erzählt Hennigs. Als vermehrt Anfragen aus der Bevölkerung kamen, warum die Vereinsräume geschlossen sind, habe man sich entschlossen, diese nun einmal im Monat zu öffnen.

Vereinsmitglieder zeigen Besuchern die Ausstellung. Foto: Tina Puff

Aber nicht nur in den eigenen Räumen präsentiert sich der Verein, der heute 54 Mitglieder im Alter von 25 bis 84 Jahre zählt. Heute, 17. Februar, zeigen Vereinsmitglieder einen Film im Seniorenheim „Am Brückenplatz“ und im März wird es eine Filmvorführung in der Seniorenresidenz „Am Brauereiteich“ geben. Am 20. Februar steht ab 19 Uhr der Vortrag „Mein Leben in Schmölln“ im Bürger- und Vereinshaus, Rudolf-Seifarth-Straße 39 auf dem Programm.

Aber nicht nur im Sammeln und Präsentieren von Zeitdokumenten engagiert sich der Verein. Seit ein paar Jahren ist man mehr in die Öffentlichkeit gerückt. „Wir sind viel präsenter, das ist schön, das ist eine gute Mischung“, sagt Leickert. Der Verein organisiert das Pflanzen der Frühblüher in der Stadt und arbeitet mit Jugendlichen am Schülerfreiwilligen- und am Schülerprojekttag zusammen. „Wir streichen verschiedenste Projekte, kehren den Pfefferberg und pflegen und putzen Wanderwege“, sagt Hennigs.