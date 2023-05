Einmal selbst auf der Orgel in der Altenburger Brüderkirche spielen

Zum traditionellen Frühlingskonzert der Musikschule des Altenburger Landes wurde Ende März in die Feierhalle Gößnitz geladen. Am 3. Juni findet nun der Tag der offenen Tür statt.

Schmölln/Altenburg. Musikschule Altenburger Land lädt zum Tag der offenen Tür.

Die Musikschule Altenburger Land lädt am Samstag, 3. Juni, alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein, um die Angebote der musikalischen Ausbildung sowie die Lehrkräfte näher kennenzulernen. Von 10 bis 13 Uhr öffnet der Schulteil Schmölln, Am Brauereiteich 1, und von 14 bis 17 Uhr der Schulteil Altenburg in der Schmöllnschen Vorstadt 9 – 11, kündigt die Musikschule an.

Neben einer musikalischen Begrüßung mit dem Stück „Das Hemd vom Unzufriedenen“ von Wilhelm Busch können sich die großen und kleinen Gäste am Tag der offenen Tür auf das Instrumentenschnuppern, die Bastelaktion „Tierisch gut“ sowie eine Präsentation der Musikalischen Früherziehung freuen.

In beiden Schulteilen gebe es Kaffee und Kuchen. Ein weiterer Höhepunkt sei die Möglichkeit, sich von 16 bis 17 Uhr die Orgel in der Altenburger Brüderkirche vorführen zu lassen und selbst auszuprobieren, so die Ankündigung weiter.