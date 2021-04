Einsatz in Gartenanlage - Schmierereien

Diese Vorfälle meldet die Polizei für das Altenburger Land.

Nachdem ein 68-jähriger Gartennutzer am 15. April die Polizei um Hilfe bat, kam die Altenburger Polizei in der Gartenanlage "Morgensonne" Am Waldessaum zum Einsatz. Im Garten des 68-Jährigen brannte in der Zeit vom 14. April (gegen 18:30 Uhr) zum 15. April gegen 8 Uhr dessen selbst gebautes Gewächshaus und wurde vollständig zerstört.

Als der 68-Jährige in seinem Garten eintraf, fand er das abgebrannte Haus vor. Ein Löscheinsatz erfolgte nicht mehr. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch nicht bekannt und folglich Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Altenburger Polizei nimmt Zeugenhinweise zur Brandentstehung unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Graffiti-Schmiererei

Im Zeitraum vom 14. zum 15. April wurde der Wegweiser in der Leipziger Straße in Altenburg von unbekannten Tätern mit einem Graffiti verunstaltet und beschädigt. Die Unbekannten brachten mit grüner Farbe in der Größe 30x50 cm das Graffiti an. Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenburg unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen