Eltern aus Meuselwitz gehen für mehr Lehrer auf die Straße

Den Eltern der Kinder, die in der Meuselwitzer Grundschule unterrichtet werden, reicht es: Nachdem es seit Monaten an der Schule akuten Lehrermangel gibt, rufen sie nun zur Demonstration auf. Am Freitag um 10 Uhr wollen sie vor dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen in der Hermann-Drechsler-Straße in Gera ihrem Unmut Luft machen. Sie wollen ein Zeichen setzen, dass der Zustand nicht mehr tragbar ist und die Kinder darunter leiden.

„Wir haben in den letzten Monaten vier Lehrer eingebüßt“, schildert Sandra Wenzel vom Elternrat. Eine Lehrerin ist verstorben, drei Lehrkräfte sind in Ruhestand gegangen. Ersetzt wurde bislang niemand. Es heißt, es habe sich keiner beworben. Aktuell sieht es an der Schule so aus, dass in jeder Klasse Unterrichtsstunden gekürzt worden sind. „Eine vierte Klasse hat nicht einmal einen Klassenlehrer. Es gibt zwar einen Ersatz, aber die Lehrerin hat bereits eine zweite Klasse“, schildert Wenzel die Situation. Gerade für die Viertklässler, die nach diesem Schuljahr ins Gymnasium oder an die Regelschule wechseln werden, sei es wichtig, einen Klassenlehrer zu haben.

Den Eltern graut es schon davor, wenn die Erkältungswelle um sich greift. Bereits jetzt fehlen Pädagogen und Erzieher krankheitsbedingt. Das wiederum hat zur Folge, dass Klassen zusammengelegt worden sind, „teils sogar über Klassenstufen hinweg“, erzählt Sandra Wenzel. Verärgert sind die Eltern auch deshalb: Ihnen ist zu Ohren gekommen ist, dass eine Rentnerin, die gern in den Dienst zurückkehren würde, von Seiten des Schulamts abgewiesen worden sei. Die Mathe-Deutsch-Lehrerin werde nicht gebraucht, habe es geheißen.

Unzumutbar, sowohl für Schüler, als auch für Lehrer und Erzieher sei die Situtation schon jetzt. Und sie wird sich noch verschärfen, weil im nächsten Jahr erneut Pädagogen in den Ruhestand gehen werden.

Lehrermangel ist nicht nur ein Problem an der Meuselwitzer Grundschule. Im gesamten Altenburger Land, ja in ganz Ostthüringen fällt Unterricht aus, weil es nicht ausreichend Pädagogen gibt. „Deshalb hoffen wir, dass sich viele Leute unserem Protest anschließen“, so Sandra Wenzel. Aktuell wird eines ihrer Kinder in Meuselwitz unterrichtet. Ihr zweites Kind wird 2021 eingeschult. „Es wäre schön, wenn es bis dahin wieder mehr Lehrer dort gäbe“, sagt die Mutter.